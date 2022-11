Uuden Alzheimer-lääkkeen tehosta lupaavia tuloksia – haitat huolettavat

The New England Journal of Medicine -tiedelehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että aivoja rapauttavan Alzheimerin taudin etenemistä voi mahdollisesti hidastaa lecanemab-lääkkeellä. Koevaiheessa olevaan lääkkeeseen liittyy kuitenkin myös vakavia riskejä.