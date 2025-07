Oikeuden mielestä 15-vuotiaan Vendin raiskausmurha ei ollut raaka ja julma – näistä syistä omaiset pettyivät

Valkeakoskella järkyttävän raiskausmurhan uhrina kuolleen 15-vuotiaan Vendin omaiset ovat helpottuneita Turun hovioikeuden antamasta murhatuomiosta. Samalla he ovat myös pettyneitä.

Lue hovioikeuden tuomio tästä.

Syyttäjä vaati tekoaikaan 19-vuotiaalle Tuomas Sakari Matias Salmiselle tuomiota taposta. Uhrin perhe kuitenkin käytti syyteoikeuttaan ja vaati tuomiota murhasta.

– Toki helpotus meille, että nyt myös hovioikeus arvioi tämän teon murhaksi. Kysehän on lain tulkinnasta ja me olimme alusta asti sitä mieltä, että lähdettiin murhasyytteellä, joten olemme tyytyväisiä siitä, että nyt käräjäoikeus ja hovioikeus ovat päätyneet meidän kanssamme samalle kannalle, sanoo omaisten asianajaja Minna Pilviö MTV:lle.

Pirkanmaan käräjäoikeus ei katsonut tekoa kuitenkaan lain määrittelemällä tavalla erityisen raa’aksi ja julmaksi. Omaiset valittivat tästä hovioikeuteen, mutta Turun hovioikeus päätyi samalle kannalle.

– Hovin mukaan teossa on julmuutta ilmentäviä piirteitä, mutta ei ole esitetty seikkoja, joista olisi pääteltävissä, että teko olisi tehty tarkoituksellisesti kovia tuskia aiheuttaen tai tekoa olisi pitkitetty tuskien lisäämiseksi, Pilviö sanoo.

Uhrin perhe on toista mieltä, samoin heidän avustajansa.

– Kun lähes alastonta lasta kuristetaan kahdella eri tavalla hänen ollessa puolustuskyvytön ja kesken seksuaalirikoksen, olisi perusteita arvioida kuristamisen olevan raakaa ja julmaa.

Rankka prosessi

Hovioikeus katsoi teon joka tapauksessa murhaksi.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että hovioikeus arvioi teon suunnitelmalliseksi, kuten käräjäoikeuskin oli sen katsonut, ja arvioi teon kokonaisuutena arvioiden törkeäksi eli, että kyseessä on murha, Pilviö sanoo.

Perheelle oikeusprosessi on ollut rankka.

– He toivovat kovasti, että tämä prosessi nyt viimein päättyisi tähän. Tämä on ollut valtavan raskasta heille ja toivon nyt todella, että he saisivat jatkaa elämäänsä tämän jälkeen ilman tätä rikosprosessia, Pilviö toteaa.

– He joutuvat nyt kuitenkin elämään tämän valtavan suuren menetyksen kanssa loppuelämänsä.

Oikeustaival on ollut myös asianajajalle poikkeuksellinen.

– Todella erilainen kuin tavanomaisesti, kun tässä tosiaan käytettiin omaa syyteoikeutta. Haastava, Pilviö sanoo.