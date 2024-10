Omaiset vaativat Valkeakosken epäillylle teinisurmaajalle rangaistusta murhasta

Tytön omaiset vaativat oikeutta käsittelemään koko asian suljetuin ovin, mutta oikeus ei tähän pyyntöön suostunut. Käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa sillä, että Valkeakosken henkirikoksesta on uutisoitu laajasti heti sen tapahduttua ja jo esitutkintavaiheessa. Näin ollen on ilmeistä, että myös oikeudenkäynnistä ja tuomiosta tullaan uutisoimaan.

Sama uhri kahdessa teossa

– Seksuaalirikoksen varsinainen asianomistaja on kuollut henkirikoksen uhrina. Teko ei ole käräjäoikeudella käytettävissä olevien tietojen perusteella liittynyt uhrin perhe-elämään, vaan hän on valikoitunut uhriksi sattumanvaraisista syistä ja teko on tapahtunut julkisella paikalla eikä esimerkiksi yksityisasunnolla, oikeus katsoo.