Valkeakosken uhrin omaiset kommentoivat murhatuomiota: "Tämä on minimi, mitä uhrin ihmisarvo vaatii"

Valkeakosken uhrin omaiset toivovat, että tekijä hyväksyy hovioikeuden tuomion.

Valkeakosken uhrin omaiset ovat tyytyväisiä, että myös hovioikeus on tunnistanut sen, että Vendin, 15, surmassa oli kyse murhasta.

– Nyt hovioikeuskin on tunnistanut sen, minkä me olemme koko ajan nähneet: kyse oli harkitusta ja suunnitelmallisesta teosta, jota ei voi selittää hetken mielijohteella tai hallitsemattomalla reaktiolla, omaiset kirjoittavat MTV Uutisille.

Sama teksti on julkaistu Oikeutta Vendille -Instagramtilillä, mutta välitetty myös MTV Uutisille.

Vendin sisko ja Vendin täti ovat puhuneet avoimesti tapahtuneen tuomista ajatuksista julkisuudessa.MTV

Omaiset myös toivovat, että lainsäädäntöä muutettaisiin, niin että lapsen tappaminen olisi aina ja kaikissa tilanteissa murha.

15-vuotias Vendi menetti henkensä julmalla tavalla 25. toukokuuta viime vuonna Valkeakoskella, kun hän oli kävelemässä kotiin ystävänsä luota.

Tuomas Sakari Matias Salminen seurasi tyttöä ja hyökkäsiu tämän kimppuun, raiskasi ja kuristi tämän kuoliaaksi.

Turun hovioikeus piti käräjäoikeuden aiemmin antaman tuomion voimassa. Tekoaikaan 19-vuotias Tuomas Sakari Matias Salminen tuomittiin myös hovioikeudessa murhasta ja törkeästä lapsenraiskauksesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Salminen vaati hovioikeudessa, että hänen tuomionsa lievennetään perusmuotoiseksi raiskaukseksi, pahoinpitelyksi ja törkeäksi kuolemantuottamukseksi.

Vendi murhattiin toukokuussa 2024.MTV

Omaiset: Varjo ei koskaan katoa

Uhrin omaiset kirjoittavat, että tekijä riisti Vendin elämän tietoisesti, julmasti ja väkivaltaisesti.

– Ja me jouduimme kohtaamaan sietämättömän kipeän menetyksen, jonka varjo ei koskaan katoa.

Omaiset toivovat, että oikeudellinen prosessi loppuu tähän, ja että tekijä hyväksyy hovioikeuden tuomion.

– Tekijällä oli monta mahdollisuutta valita toisin tai ottaa vastuuta teoistaan, mutta hän valitsi toisen tien.

Vendin sisko, Vilma, kirjoittaa, että koko tämä viikko on ollut painajaismainen tuomiota odottaessa.

– Täynnä jännitystä, pelkoa ja lopulta helpotusta.

Vendin sisko, Vilma, kirjoittaa viikon olleen vaikea.MTV

Hänen mukaansa murhatuomio tuntuu oikealta.

– Mutta ei siltä, että sitä voisi juhlia. Ei näin kauhean asian äärellä. Ei, kun kyseessä on oma pikkusisko, joka ei koskaan saanut mahdollisuutta kasvaa aikuiseksi. Tämä ei ole voitto. Tämä on minimi, mitä uhrin ihmisarvo vaatii. Tämä olisi pitänyt olla selvä alusta asti.

Omaiset toivovat myös yhteiskunnallista muutosta.

– Tämä tuomio on viesti myös yhteiskunnalle: tyttöjen elämä on arvokas ja heidän kokemansa väkivalta on rikos, josta on kannettava vastuu täysimääräisenä.