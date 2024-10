Syyttäjä perustelee: tästä syystä Valkeakosken surma on tappo eikä murha

MTV Uutiset kysyi syyttäjä Leena Koivuniemeltä , millä perusteella syyttäjä on katsonut syytetyn syyllistyneen murhan sijasta tappoon.

Tapon lisäksi 19-vuotiasta miestä syytetään törkeästä lapsenraiskauksesta. Vaihtoehtoisena syytteenä on törkeä raiskaus siltä varalta, mikäli oikeudessa jää näyttämättä, että syytetty olisi ollut tietoinen 15-vuotiaan uhrin iästä.

Puolustus: Ei tarkoittanut tappaa

Syytetyn puolustaja, asianajaja Eemeli Saras puolestaan kertoi MTV:lle, että puolustus myöntää seksuaalirikoksen tapahtuneen. Siitä on jonkin verran riitaisuutta, mikä rikosnimike on kyseessä.

Lisäksi syytetty kiistää, että hänen tarkoituksenaan on ollut riistää uhrin henki. Mies myöntää teon törkeänä pahoinpitelynä tai kuolemantuottamuksena.

– Myöntää kyllä, että väkivaltaa on kohdistanut ja sen johdosta uhri on kuollut, Saras sanoo.

– Oleellista on se, että olisiko vastaajan tullut ymmärtää, että kyse on alaikäisestä henkilöstä.

– Täytyy muistaa, että puhutaan henkirikoksesta, joka jo lähtökohtaisesti on vakava rikos. Nimenomaan sen nimikkeen sisällä katsotaan, että nimenomaan se teko, joka on siihen hengen menetykseen johtanut, ei ole ollut erityisen raaka ja julma. Oikeuden ratkaistavana on, että olisiko vastaajan tullut pitää vähintään todennäköisenä seurauksena tätä uhrin kuolemaa, Saras sanoo.