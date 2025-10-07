Vappu Pimiä ylistää jälleen monikäyttöistä kurpitsaa.

MTV:n ohjelmista tuttu juontaja Vappu Pimiä tunnetaan myös intohimoisena ruoanlaittajana ja leipojana. Pimiä jakaa sometilillään usein reseptivinkkejään, ja juontajan ruoka-ohjeita on kootu jo useampaan keittokirjaankin. Syksyllä 2024 ilmestyi myyntiennätyksiä rikkonut keittokirja Vappu Jouluna (Otava 2024).

Nyt Vappu ylistää jälleen sometilillään syksyn ykkösraaka-ainetta, kurpitsaa. Juontaja on ehtinyt tehdä oman pihan jättikurpitsastaan jo sosetta, sämpylöitä, kurpitsakakun ja kurpitsakeittoa.

– Ensi viikolle jäi vielä paahdetun ja/tai paistetun kurpitsan teko ja siementen paahtaminen, sillä en saanut jättiläistä yhdellä kertaa käytettyä, Vappu kirjoittaa Instagram-tilillään.

Hän muistuttaa, että kurpitsa on terveellinen ja edullinen raaka-aine, jota kannattaa juuri nyt hankkia.

– Siinä on muun muassa A- ja C-vitamiinia sekä kivennäisaineita. Syökää kurpitsaa.

"Superedullista ja todella monikäyttöistä"

Vappu kertoi kurpitsarakkaudestaan jo lokakuussa 2024 keittokirjansa julkistustilaisuudessa.

– Niissä on ihan älyttömästi syötävää. Kurpitsassa on mahtavaa se, että se on ravintoarvoiltaan hyvä, se on superedullista ja todella monikäyttöistä.

Keittokirjailija suosittelee valmistamaan kurpitsan sisuksista sosetta. Kurpitsasoseen voi pakastaa erissä ja hyödyntää vuoden ympäri monenlaisissa ruoissa.

– Voit laittaa sosetta esimerkiksi sämpylöihin, kakkuihin, keittoihin ja vaikka sun mihin! Sen takia halusin tuoda kurpitsan kirjaan.

