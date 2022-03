Valmisruokavillitys, joka ei näytä laantumisen merkkejä – Rosso ryntää nyt ruokakauppoihin pizzoillaan

Rosso-pizzat ruokakauppoihin

S-ryhmä tiedottaa tuoneensa maaliskuun alussa ketjun ruokakauppoihin Rosso-ravintoloiden tuorepizzoja. Kolmen pizzan makumaailmat ja täytteet rakentuivat Rosso-ravintoloiden myydyimpien pizzojen pohjalta. Pizzojen täytteinä on muun muassa prosciutto-kinkkua, kanaa sekä tonnikalaa ja pepperonia.

– Toivomme saavamme tulevaisuudessa tarjolle myös kasvisversion, jonka tuotekehitys on vielä työn alla, kertoo myyntipäällikkö Mikko Kovalainen S-ryhmän marketkaupasta.

Taustalla grocerant-ilmiö

MTV Uutisten Makuja-sivuilla on jo aiemmin kerrottu niin sanotusta grocerant-ilmiöstä, eli ravintolan ja ruokakaupan rajan hämärtymisestä. Erityisesti korona-aikana ruokakauppoihin virtasi valmisruoka-annoksia tunnetuilta ravintoloilta. K-ryhmän kauppoihin tuli myyntiin muun muassa helsinkiläisen Michelin-ravintola Olon oma valmisruokasarja.

K-ryhmän mukaan jo useamman vuoden käynnissä ollut valmisruokahyllyn murros on yksi isoimmista muutoksista ruokakaupoissa viime vuosina. Asiakkaat haluavat ostaa yhä valmiimpia ja samalla laadukkaampia vaihtoehtoja.

Viimeisten viiden vuoden aikana valmisruoan myynti on kehittynyt vuosittain noin 10 prosenttia. Vuodesta 2017 erityisesti laadukkaampien valmisruokien osuus on tuplaantunut ja kehitys on ollut muuta valmisruokaa vauhdikkaampaa.