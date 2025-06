Fazer toi myyntiin hämmentävän patukan: "Onnistunein petos ikinä"

Fazer on tuonut myyntiin suklaapatukkaa muistuttavan makeispatukan, joka ei kuitenkaan sisällä lainkaan kaakaota.

Fazerin uutuuspatukka ei sisällä lainkaan kaakaota, vaan se valmistetaan mallastetusta rukiista. Raspberry Dream on vohvelipatukka, jossa on viljapohjainen kuorrute ja kerroksittain vadelma- ja vaniljatäytettä.

Uutuuspatukka on osa Taste the Future -tuotesarjaa, jonka ideana on innovoida kestävämpiä vaihtoehtoja kaakaolle. Kaakaonviljely on kärsinyt ilmastonmuutoksen aiheuttamasta kuivuudesta, ja sille etsitään nyt erilaisia korvaavia vaihtoehtoja.

Kaakaon hinta on ollut jo pidempään nousussa, ja olemme aiemmin kertoneet kaakaosatojen heikosta tilanteesta ja suklaan hinnan noususta.

Fazer on jo aikaisemmin kokeillut kaakaottomia "suklaita" vuonna 2023, kun markkinoille saapuivat Taste the Future -makeislevyt suolakaramellin ja mustikan makuisina.

Uutuuspatukka testissä

Testasimme nyt uuden, hämmentävän ja täysin kaakaottoman uutuuspatukan.

– Mitä ihmettä? tuotetta testannut ruokatoimittaja hämmästeli ensipuraisun jälkeen.

– Onnistunein petos ikinä, toinen maistelija kommentoi.

Katso videolta kaakaottoman patukan maistelu!