Turussa tapahtuu nyt jotain ennennäkemätöntä – Michelin-tähtiä ropisee: "Olemme ihan liekeissä"

Maanantaina 12.6. Turussa tehdään historiaa , kun kaupunki isännöi kuuluisaa ruokatapahtumaa, Michelin-tähtien jakoa pohjoismaisten ravintoloiden osalta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomi isännöi tapahtumaa.

– Olemme nyt ensimmäistä kertaa valinneet Suomen ja kauniin Turun kaupungin vuotuisen palkintoseremoniamme pitopaikaksi. Tämä on merkittävä tunnustus sekä paikalliselle että kansalliselle ruokakulttuurille ja -perinnölle, totesi Gwendal Poullennec , Michelin Guide -julkaisujen kansainvälinen johtaja tammikuussa Turun kaupungin tiedotteessa.

Michelin-gaala Turussa tuo arvokasta kansainvälistä näkyvyyttä

– Tietysti me toivomme, että tämä poikii myös juttuja suomalaisesta ruokakulttuurista, kauniista Turusta, saaristosta ja meidän alueen toimijoistamme.

Itse Michelin-gaalan ympärille on Turussa kehitelty valtavasti erilaista oheisohjelmaa, esimerkiksi kaksi viikkoa kestävät Turun ruokaviikot. Paikalliset yrittäjät ovat Niemisen mukaan lähteneet innolla mukaan Michelin-tähtihumuun ja tapahtuma on jo tuonut toivotun piristysruiskeen alueen ravintoloihin.

Ropiseeko Suomeen lisää Michelin-tähtiä?

Suomessa on tällä hetkellä yhteensä kuusi Michelin-ravintolaa, joista viisi sijaitsee Helsingissä ja yksi Turussa. Helsingissä kaksi tähteä on ravintola Palacella ja yksi tähti Ololla, Demolla, Grönillä ja Finnjävel Salongilla. Turkulainen ravintola Kaskis sai viime vuonna yhden tähden ja nousi näin ollen ensimmäiseksi Helsingin ulkopuolella sijaitsevaksi Michelin-ravintolaksi Suomessa.

– Turku on kokoaan suurempi ruokakaupunki ja meillä on todella laadukkaita paikkoja, jotka ansaitsisivat ehdottomasti paikkansa Michelin-oppaassa. Tietysti toivon aina tähtiä Turkuun ja koko Suomeen, koska se on tunnustus, joka tuo niin paljon julkisuutta ja herättää tunteita, Nieminen muotoilee.