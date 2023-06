Kun turkulaisravintola sai Michelin-tähden, alkoi uudenlainen jännittäminen: "Emme tiedä, kuka hän on"

Kuten aiemmin jo uutisoimme, maanantaina 12.6. Turussa tehdään historiaa , kun kaupunki isännöi kuuluisaa ruokatapahtumaa, Michelin-tähtien jakoa pohjoismaiden ravintoloiden osalta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomi isännöi tapahtumaa.

– Tietysti me toivomme, että tämä poikii myös juttuja suomalaisesta ruokakulttuurista, kauniista Turusta, saaristosta ja meidän alueen toimijoistamme.

Ravintola Kaskiksen pääsommelier Christina Haukka tunnustuksesta: "Tuntuu todella hyvältä"

– Tämä on sellainen ammatti, missä pitää olla intohimoa. On hienoa, kun tällainen kansainvälinen taho kuin Michelin kertoo että "hei, sä teet hyvää työtä", että he huomaavat sen. Kaikki ne opiskelut ja pitkät päivät ravintolassa, ja joku arvostaa sitä – se tuntuu todella hyvältä.