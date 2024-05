Suomen Michelin-ravintolat 2024 paljastettiin – uudet tähtiravintolat Rukalle ja Helsinkiin!

Michelin Guide Nordic Countries -opas vuodelle 2024 on nyt julkaistu. Tähtiseremonia järjestettiin jo toista vuotta putkeen Suomessa , tällä kertaa pääkaupungissamme Helsingissä. Pohjoismaisten ravintoloiden Michelin-oppaan ravintolat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.

Suomessa nyt kahdeksan Michelin-ravintolaa

Suomeen saatiin kaiken kaikkiaan kaksi uutta Michelin-ravintolaa, kun tähden nappasivat helsinkiläinen The Room ja Rukalla sijaitseva Tapio-ravintola.

Suomessa Michelin-ravintoloita on nyt 5 Helsingissä, 1 Turussa, 1 Porvoossa ja 1 Kuusamossa, Rukalla. Aikaisempina vuosina Michelin-tähden saanut helsinkiläisravintola Demo sulkee ovensa heinäkuussa , joten ravintolalle ei luonnollisesti enää uutta tähteä myönnetty.

The Room, Helsinki (*)

The Roomille ensimmäinen tähti

Helsingissä vasta viime syksynä ovensa avannut The Room on ensimmäinen maahanmuuttajan perustama Michelin-ravintola Suomessa. Aluksi kyseessä oli vain pop up -ravintola.