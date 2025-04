Yllätysuutinen Michelin-ravintola Olosta

Helsinkiläisravintola Olon keittiöpäällikkö vaihtuu.

Michelin-tähdellä palkitun ravintola Olo on nimittänyt Mikko Pakolan uudeksi keittiöpäällikökseen kesäkuun alusta alkaen. Ravintola tiedottaa Pakolan siirtyvän Oloon ravintola Brasasta, joka on Olo Collection -ravintolaperheen toinen ravintola.

Olon keittiöpäällikkönä vuodesta 2020 saakka toiminut Tuomas Vierelä siirtyy sen sijaan uusiin haasteisiin ravintola Vanajanlinnan puikoissa Hämeenlinnassa. Vierelä astuu Vanajanlinnan keittiöpäälliköksi elokuusta 2025 alkaen.

Olon ravintolapäällikkö Katja Henttunen kertoo tiedotteessa Mikko Pakolan mukaantulon tuovan Olon fine dining -kokemukseen raikkaan ja uudenlaisen näkökulman.

– Olon tavoitteena on kehittää ravintolan asiakaskokemusta niin, että se puhuttelee myös tulevaisuuden asiakkaita – kuitenkaan tinkimättä Olon tunnustetusta laadusta. Haluamme säilyttää pohjoismaisen keittiön tunnistettavat perinteet, mutta ravistella niitä uteliaisuudella ja luovuudella.

Mikko Pakola on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt jo niittää mainetta alalla. Vuonna 2024 hänet palkittiin rPro Kala ry

Mikko Pakola kommentoi tiistaina järjestetyssä tilaisuudessa odottavansa uutta pestiään Olossa innoissaan. Kun Pakolaa oli pyydetty tehtäviin, hän oli nukkunut yön yli, jonka jälkeen päätös oli selvä.

– Uskon, että voimme luoda elämyksiä, jotka puhuttelevat niin nykyisiä kuin uusia Olon vieraita.

Mikko Pakola on kartuttanut yli kymmenen vuoden kokemuksen työskentelemällä muun muassa Garden by Olon keittiömestarina sekä turkulaisravintola Smörin keittiön johdossa. Pakola on ollut myös Vuoden Kokki -kilpailun finalisti ja kilpailee myös tänä vuonna Bocuse d'Or Suomen karsintamittelössä.