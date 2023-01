Turussa tehdään historiaa! Ravintoloiden Michelin-tähdet jaetaan ensimmäistä kertaa Suomessa

Vuosittain julkaistavaan The Michelin Guide Nordic Countries -oppaaseen kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti. Oppaan vuoden 2022 painoksessa on yhteensä 255 ravintolaa, joista 74:lla on tähti. Suomessa on tällä hetkellä yhteensä kahdeksan Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, joista seitsemän sijaitsee Helsingissä ja yksi Turussa. Turkulainen ravintola Kaskis sai ensimmäisen Michelin-tähtensä kesällä 2022.