Tiedätkö, miksi sipsipussit rapisevat niin kovasti? Suomalaisprofessori paljasti yllättävän syyn

Tuoreen leivän voi kokea kaikilla aisteilla

– Olisin halunnut demonstroida, että miten se ruokakokemus, olipa kyseessä sitten vaikka ihan arkinen aamiaisleivän nauttiminen, on aina rikkaampi, kun sen kokee kaikilla aisteilla, Hopia alusti esitystään.

– Voimme myös kuulla leivän rahinan ja rouheuden. Se on valtavan tärkeä osa ruokakokemusta, mutta sellainen asia, mitä ei välttämättä osata ajatella

Anu Hopia muistuttaa, että myös ruokailutilan äänimaisemalla on merkitystä. Siksi on tärkeää, millaista musiikkia esimerkiksi ravintolaan valitaan taustalle.

Äänen vaikutusta makukokemukseen on Hopian mukaan tutkittu monissa eri tutkimuksissa. Jo 1960-luvun loppupuolella panimoyhtiö Carlsbergin tutkimuksessa selvitettiin oluen sihinän vaikutusta makunautintoon. Tutkimukseen osallistuneet nauttivat kahta erityyppistä olutta ja kuuntelivat kuulokkeilla juoman sihinää. Kun tutkijat vaihtoivat juomien sihinän keskenään, niin kokemuksen miellyttävyys yllättäen laski.

– Vaikka emme tietoisesti analysoi maistaessa kuuloaistin merkitystä, niin jollain tasolla alitajunnassa tiedostamme, että nyt tässä on jotain väärin.

Miksi sipsipussit rapisevat?

Hopialla on antaa esimerkki äänen merkityksestä ruokanautintoon myös sipsien osalta.

Tutkimuksen perusteella perunalastun rasahduksen voimakkuus vaikutti olennaisesti miellyttävyyskokemukseen. Kyseessä oli italialaisen Trenton yliopiston Massimiliano Zampinin sekä Oxfordin yliopiston professori Charles Spencen tutkimus, jossa ihmisiä huijattiin keinotekoisella sipsin rapinalla, kun he söivät perunalastuja.

– Perunalastutuotteissa rapeus ja rasahtava ääni on tärkeä osa kokemusta. Hoksatkaapa vain, että pakkaukset ovat yllättävän äänekkäitä usein, Anu Hopia totesi Gastro-messuilla.

Musiikkivalinnoilla pystytään vaikuttamaan ruoan makuun

Äänillä ja musiikilla voidaan siis todella vaikuttaa makukokemuksiin. Asian ovat ymmärtäneet myös monet keittiömestarit. Esimerkiksi Michelin-kokki Heston Blumenthal loi ravintola Fat Duckiin aikoinaan The Sound of the Sea -annoksen, josta tuli maailmankuulu.