Syötkö jo? Tätä hedelmää ehdotetaan uudeksi superruoaksi

Tuoreita viinirypäleitä voi pitää superruokana. Journal of Agriculture and Food Chemistry -lehdessä julkaistun selvityksen mukaan rypäleet voisi ottaa mukaan niin sanottujen superruokien listaan.

Newsweek tosin huomauttaa, että tutkimukselle julkisuutta on hakenut California Table Grape Commission, komissio, jonka tavoitteena on edistää kalifornialaisten rypäleiden myyntiä.

Rypäleessä "ainutlaatuinen yhdistelmä" ainesosia

Selvitystä aiheesta tehneen John M. Pezzuton mukaan viinirypäleistä on julkaistu noin 60 erilaista tutkimusta. Ne kuitenkin ovat jääneet vähälle huomiolle, vaikka niissä on yli 1600 erilaista hyödyllistä aineosaa antioksidanteista flavonoideihin.

Pezzuton mukaan rypäleet voisivat esimerkiksi vaikuttaa suotuisasti suoliston mikrobiomiin ja muutenkin edistää terveyttä aivoista aina näkökykyyn. Ne voivat hyödyttää sydänterveyttä esimerkiksi edistämällä verisuonten rentoutumista ja tukemalla tervettä verenkiertoa muutoinkin.

– Koko rypäle ja [sen sisältämien] yhdisteiden ainutlaatuinen yhdistelmä luo rypäleen biologiset vaikutukset, ei mikään yksittäinen ainesosa, tiedote toteaa.

"Superruoka" on terminä osin ongelmallinen, koska sillä ei ole virallista määritelmää tai kriteerejä. Esimerkiksi Välimeren ruokavaliosta löytyy paljon superruokina pidettyjä osia, kuten kalaa, oliiviöljyä ja palkokasveja.

