Näin tarkistat omenan kypsyyden ja valitset parhaat omput piirakkaan.

Loppukesä ja syksy ovat parasta kotimaisen omenan sesonkia. Parhaassa tapauksessa omalta kotipihalta löytyy omenapuu tai useampikin.

Jos oman puun omenalajikkeesta ei ole täyttä varmuutta, voi olla hankalaa arvioida, milloin omena oikeastaan kypsyvät. Ja vaikka lajikkeen tietäisikin, ei kypsyyden arvioiminen päältäpäin välttämättä ole helppoa.

Miten siis voi arvioida omenan kypsyyden?

Omenan kypsyys – miten se arvioidaan?

Se, että omenoita on pudonnut puusta maahan ei vielä tarkoita sitä, että omenat ovat varmasti kypsiä. Toki kypsä omena irtoaa puusta pyöräyttämällä helposti, toisin kuin raaka omena.

Helpoin tapa arvioida kypsyyttä on tietysti maistamalla hedelmää. Vanhakylä Gård -mehustamon mukaan omenan kyspyyden tunnistaa siitä, että se natisee puraisemalla ja siemenet ovat muuttumassa ruskeaksi. Mikäli siemenet ovat valkoisia, sinun pitää odottaa vielä. Jos et siis halua maistaa omenaa, leikkaa se veitsellä kahtia ja tutki siemeniä.

Kypsä omena tuntuu edelleen kiinteältä. Mikäli olet viemässä omenoita mehustukseen, omena ei saa olla liian ylikypsä. Jos peukalo painuu omenaan helposti, hedelmä on jo liian ylikypsä mehustamiseen.

Mikä omena sopii omenapiirakkaan?

Kotimaisia omenoita voi popsia sellaisenaan tai käyttää niitä monipuolisesti esimerkiksi leivontaan.

Usein sanotaan, että leivontaan kannattaa valita erityisesti kiinteitä ja hapokkaita omenoita. Tämä pätee erityisesti piirakoihin ja paistoksiin.

Omenoiden hapokkuus tasapainottaa piirakan makeutta ja lopputulos on maukkaampi.

Esimeriksi monen suomalaisen pihalta löytyvä omenalajike valkea kuulas sopii napakan kypsänä poimittuna hyvin piirakkaomenaksi.

