Hyödynnäthän kasviksista ja hedelmistä kaiken syömäkelpoisen?

Syyskuussa vietettävällä hävikkiviikolla on hyvä hetki muistuttaa suomalaisten suosikkikasvisten monipuolisista käyttötavoista. Moni kuorii tiettyjä kasviksia ja hedelmiä aivan turhaan tai jättää esimerkiksi niiden syömäkelpoiset lehdet hyödyntämättä.

Heittämällä lehdet tai kuoret biojätteeseen haaskaat rahaa! Usein myös kasvisten ravintoaineet piilevät niiden kuoressa, joten heität pahimmillaan hukkaan myös terveyshyötyjä.

Älä kuori näitä kasviksia

Esimerkiksi perunat, porkkanat, omenat ja monet juurekset kannattaa hyödyntää kuorineen päivineen.

Jos päätät kuoria perunat esimerkiksi perunamuusia varten, voit silti käyttää perunankuoret ja tehdä niistä vaikka sipsejä. Muista vain pestä ja harjata perunat hyvin, jotta ylimääräinen lika ja multa irtoaa niistä.

Näin teet kotitekoiset sipsit perunankuorista. Juttu jatkuu videon alla.

Muista myös, että esimerkiksi kukkakaalista, parsakaalista ja keräkaalista voi hyödyntää niiden kannat ja lehdet.

Uunijuureksissa ja uuniperunoissa kuoret ovat olennainen osa onnistunutta lopputulosta. Kuorimatta jättäminen säästää aikaa ja vähentää biojätteen määrää.

Kotimaiset omenat kuorimatta parhaita

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry muistuttaa tiedotteessaan, että kotimaisia omenoita säilötään kuukausikaupalla ilman minkäänlaisia kemiallisia käsittelyjä. Monilla ammattiviljelmillä on käytössä ilmastokontrolloituja varastoja.

– Omenat suljetaan moduuleihin, joista poistetaan happi lähes täysin. Tämä tarkoittaa, että omenan hengitys, ja sen myötä vanheneminen hidastuu, melkein pysähtyy, liitosta kerrotaan.

Kun moduuli sitten avataan, omena on yhtä tuore ja herkullinen kuin poimintahetkellä.

– Tästä syystä kotimaisen hedelmän voi aina turvallisesti syödä kuorineen. Ja se onkin kuorimatta paras.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2024.