Monet sitrushedelmät ovat pian parhaimmassa sesongissa, muistuttaa kokki Henri Alén.
Kokki ja ravintoloitsija Henri Alén näytti marraskuussa Huomenta Suomessa, miten kotikeittiössä saa valmistettua ravintolatason ruokaa lähikaupan aineksista.
Alén valmisti suorassa lähetyksessä alkupala-annoksen, joka sisälsi muun muassa myskikurpitsaa, verigreippiä, burrataa ja pestoa.
Nappaa resepti: Paahdettua myskikurpitsaa, verigreippiä ja burrataa sekä auringonkukansiemenpestoa
Henri Alén ylistää sitrushedelmiä: "Mielettömiä"
Verigreippiä lohkoessa keittiömestari nosti esiin myös sitrushedelmien hienouden.
– Nyt alkaa sitrushedelmäsesonki – ne alkavat pikku hiljaa kypsymään. Sitrushedelmistä kannattaa oikeasti nauttia muunkin kuin vitamiinien takia.
Alén nimeää omaksi sitrussuosikikseen veriappelsiinin.
– Se on minulle kaikkein hienoin. Verigreippi on toinen.