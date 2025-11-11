Ilmastonmuutos muuttaa ruuantuotantoa Suomessa. Lämpenevä ilmasto mahdollistaa uusien lajien viljelyn, mutta toisaalta sään ääri-ilmiöt ja tuhohyönteiset voivat tuoda mukanaan merkittäviä ongelmia.

Ilmastonmuutoksen myötä pääsatokasvien, kuten erilaisten viljojen, sadot voivat kasvaa ja niitä voidaan viljellä entistä pohjoisempana.

– Perinteisten viljelykasvien satopotentiaali kasvaa. Sellaisia, joita nyt viljellään vähän, tuotetaan jatkossa enemmän, kuten erilaisia palkokasveja, arvioi tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta.

Jatkossa voidaan tuottaa enemmän rypsiä ja rapsia, mutta myös uusia tuotteita, kuten tattaria, pellavaa, hamppua ja mahdollisesti soijaa ja maissia.

Kotimaista viiniä ja päärynöitä

Niemen mukaan myös puutarhaviljelyn mahdollisuudet paranevat ilmastonmuutoksen myötä.

– Lämpösummat kohoavat, kasvukausi pitenee ja talvista tulee leudompia. Päärynä, luumut ja viinirypäleetkin tulevat kysymykseen. Sitä kautta meillä voi olla myös pienimuotoista omaa viinin tuotantoa, Tanskan ja Ruotsin malliin, Niemi arvioi.

Haitatkin kasvanevat

Ilmastonmuutos tuo mukanaan myös kasvavia riskejä. Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Pitkät kuivuusjaksot tai rajut tulvat voivat heikentää satoa merkittävästi. Luvassa on myös uusia kasvitauteja ja tuholaisia.