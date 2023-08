Tämä hillo on nyt hitti! Helppo valmistaa oman pihan kuitupommista

Luumujen säilöminen: Testaa helppo luumuhillo

Luumun sesonki ajoittuu lajista ja viljelymaasta riippuen kesäkuusta jopa lokakuun loppuun saakka. Suomessa kasvatetun luumun sesonki on parhaimmillaan elo-syyskuussa. Kypsän luumun tunnistaa siitä, että se on pehmeä ja kiinteä.

Luumu vai kriikuna? Hedelmien erot

Joku saattaa sekoittaa pihallaan kasvavan luumun myös kriikunaan. Kriikuna on luumun alalaji, joten hedelmissä on paljon samoja ominaisuuksia. Molemmat ovat vitamiini- ja kuitupitoisia ja kaikin puolin terveellistä syötävää.

Kriikunat ovat yleensä luumua pienempiä, niiden hedelmäliha on kellanvihreää ja sitä on luumuun verrattuna vähän. Kotiliesi muistuttaa, että kriikunan sisällä oleva kivi on pyöreä, kun taas luumun kivi on soikea ja teräväpäinen.