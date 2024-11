Hedelmä, jota kannattaa nyt napata ostoskoriin – makea kuitupommi!

Moni on varmasti jo bongannut kaupan hevi-osastolla pirteän oranssin palleron, persimonin. Tämä loka-joulukuussa sesongissa oleva hedelmä tunnetaan myös nimillä sharon ja kaki. Hedelmän nimi riiippuu siitä, mistä se tulee: persimoneja viljellään Espanjassa, sharoneja Israelissa ja kakihedelmää Aasiassa.

Terveyshyötyjäkin persimonilla on: hedelmässä on muun muassa A-vitamiinia ja karotenoideja sekä C-vitamiinia. Persimon on yllättäen myös kuitupommi, sillä sata grammaa hedelmää sisältää jopa 6 grammaa kuitua.