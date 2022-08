Löytyykö pihaltasi tämä väheksytty herkku? Voi yllättää: "Maultaan omaa luokkaansa"

Karviainen on Suomessa hyvin yleinen, mutta se on valitettavasti jäänyt hieman muiden puutarhamarjojen varjoon. Karviaista kannattaisi kuitenkin rohkeasti kokeilla, sillä se sopii niin makeisiin kuin suolaisiinkin kokkauksiin.

Monikäyttöinen ja maukas säilöntämarja

–Jokaisessa on omanlaisensa maku. Keltainen karviainen on maultaan makein ja miedoin. Sen kuori on ohuin ja se kypsyy ensimmäisenä jo elokuun alkupuolella. Vihreä ja punainen karviainen ovat maultaan happamampia ja niillä on paksumpi kuori. Ne kypsyvät viikon pari myöhemmin kuin keltaiset.