Tällaista aamupalaa hyvinvointivalmentaja suosittelee naisille: "Ei tarvitse olla dieetillä"

Hyvinvointivalmentaja Liisa Saukkonen kannustaa naisia syömään aamupalalla enemmän ja fiksummin.

Naisten hormonitoimintaan erikoistunut hyvinvointivalmentaja Liisa Saukkonen kertoi viikonloppuna Huomenta Suomessa, miten vaihdevuosioireet yllättävät monet naiset jo ennen varsinaista menopaussia.

– Esivaihdevuodet on vähän vaietumpi asia. Kyseessä on ajanjakso, jossa tosi moni nainen joutuu sellaiseen tilaan, ettei oikein tiedä, mitä hemmettiä kehossa tapahtuu.

Saukkosen mukaan esivaihdevuosien hormonaalinen muutos vaikuttaa myös naisten suolistoon negatiivisesti.

– Ja sen takia on vielä tärkeämpää, mitä me syömme, miksi me syömme ja monelta me syömme – että se ei mene sellaiseksi sokeripuputtamiseksi.

Saukkonen kertoo käyneensä keskustelua ruokavalion tärkeydestä monien asiakkaidensa kanssa 20 vuoden aikana.

Kolme tärkeintä pointtia aamupalalle

Hyvinvointivalmentaja satsaisi erityisesti hyvään aamupalaan.

– Olisi ihanaa, jos alkaisimme syömään aamupalalla enemmän ja fiksummin.

Hän nostaa esiin kolme tärkeintä pointtia, mitä aamupalalla tulisi ottaa huomioon:

– Tarpeeksi proteiinia, kuituja ja hyviä rasvoja. Ei tarvitse olla dieetillä, eikä tehdä asioista liian vaikeita.

Saukkonen toi studioon mukaan aamupalakattauksen, josta löytyi muun muassa ravitsevaa munakasta sekä proteiinipannareita.

Parempaa puuroa

Valmentajalla oli myös tärkeä havainto suomalaisten puurotottumuksista: monien aamupuurosta puuttuvat lisukkeet, jotka tekisivät annoksesta ravitsevan.

Studiossa maistelussa oli kookosmaitoon tehtyä chiapuuroa, jossa mukana oli siemeniä, pähkinöitä ja kuitupitoisia marjoja.

– Tämä on heti fiksumpi kuin puuro, mihin ei lisätä mitään. Tää pitää todella paljon kylläisempänä.

Entä jos aamulla ei ole nälkä? Katso videolta hyvinvointivalmentajan aamupalavinkit.