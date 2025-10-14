Huippusuositut japanilaiset "riisipallot" ovat rantautuneet Suomeenkin.

Toimittaja Mikko Takala ja ravintoloitsija Jesper Björkell jakavat tuoreessa Tokio – Ruokamatka metropoliin -keittokirjassaan (Readme 2025) herkullisia ruokavinkkejä kaikille japanilaisesta ruoasta kiinnostuneille.

Kaksikko vieraili viikonloppuna Huomenta Suomessa kertomassa kirjan taustoista ja synnystä. Samalla he paljastivat myös, mitkä japanilaiset ruoat ovat nyt huipputrendikkäitä meillä ja maailmalla.

Onigiri on Japanin oma karjalanpiirakka

Takala ja Björkell esittelivät lähetyksessä muun muassa "maailman parhaan paahtoleivän" eli japanilaisen maitoleivän. Sen lisäksi kaksikko maistatti myös supersuosittua japanilaista välipalaa, onigiria.

Onigirit ovat merilevään käärittyjä ja täytettyjä "riisipalloja" – kuin sushia, mutta näppärässä ja mukaan otettavassa muodossa.

– Onigiri on Japanin oma karjalanpiirakka, Takala selvensi lähetyksessä.

Japanilainen välipala rantautunut Suomeenkin

Kun meillä on Suomessa paistopisteitä täynnä samana päivänä paistettuja leivonnaisia, Japanissa on kevyesti jäähdytettyjä onigiri-kaappeja.

– Niitä löytyy eri makuun. Yleensä ne ovat tarralla merkitty tai avoimia niin, että näet, mitä on täytteenä, Björkell kertoi.

Onigirit syödään käsin ja niiden täytteissä vain taivas on rajana. Niitä napataan mukaan kiireessä kaupungilla ja pakataan koululaisille evääksi.

Suomessa onigireita myyvät useat eri ravintolat ja jotkut kaupatkin.

Katso yllä olevalta videolta Mikko Takalan ja Jesper Björkellin Japani-vinkit!

Katso myös: Näin onigirit tehdään

0:52 Helsinkiläisen Onigiri Musubin yrittäjä Ryosuke Sakai näytti vuonna 2024, miten japanilaiset riisipallot eli onigirit valmistetaan.