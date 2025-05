Sushia huoneenlämpöisenä vai jääkaappikylmänä? Ravintoloitsija avaa suosikkiruoan salat – "Käsin maistuu kaikki paremmalta"

Omakase-ravintolassa kokki päättää, mitä asiakkaat syövät.

Viime viikolla Helsinkiin avattiin Suomen toinen japanilainen omakase-ravintola, 16-paikkainen Shii.

Japanista englanniksi käännettynä omakase tarkoittaa "I'll leave it up to you" eli "se on sinun päätettävissäsi" viitaten syötävään ruokaan, jonka kokki valitsee itsenäisesti. Shiin lisäksi Helsingissä toimii Latitude 25 Omakase.

– Omakase viittaa siihen, että siellä on chef’s choice menu, eli kokki valitsee, mitä tarjotaan, ja vieraan pitää luottaa siihen. Otsumami viittaa pieniin annoskokoihin, eli aloitetaan raikkaasti sashimilla, ja lopetellaan sushiin, ja siinä välissä tulee pieniä annoksia, ravintolan osakas ja keittiömestari Nadim "Nadi" Nasser kertoi Huomenta Suomi -ohjelmassa lauantaina.

Mitä tarkoittaa kaiseki?

Nasser kuvailee Shiin menua kaiseki-tyyliseksi. Kaiseki tarkoittaa useista ruokalajeista koostuvaa tasting-tyylistä illallista. Illallinen Shiissä päättyy käsintehtyyn sushiin. Kokki voitelee sushin valmiiksi soijalla ja lisää tuoreena raastettua wasabia, eikä ravintolassa ole sushibuffet-tyyliin itse annosteltavaa soijakastiketta.

Sushipalat Nasser neuvoo syömään käsin.

– Käsin maistuu kaikki paremmalta.

Nimi "Shii" tarkoittaa shh-äännettä japaniksi.

– Sellainen haluamme olla. Itsestään melua pitämätön ja hieman salaperäinen, Nasser sanoo Financier Groupin tiedotteessa.

Tuore wasabi on "aivan eri kamaa"

Nasser raastaa wasabijuuren sille tarkoitetulla raastimella. Tuore wasabi on melko kaukana buffet-ravintoloissa tarjoiltavasta vihreästä tahnasta.

– Tässä kun pyörittää wasabia, sen kuidut menee rikki, ja saamme tuon tahnan. Eli aivan eri kamaa kuin se jauhe, mitä voi ostaa valmiina, Nasser selittää lähetyksessä.

Nasserin mukaan pussissa myytävään wasabiin lisätään piparjuurta ja sinappia.

Riisi ja kala tarjoillaan optimaalisessa lämpötilassa

Suomessa sushiravintolat ovat pääosin buffetteja, joissa sushi tarjoillaan jääkaappikylmänä, sanoo Nasser. Hänen ravintolassaan sushi tarjoillaan huoneenlämpöisenä.

Nasserin mukaan kalan on hyvä temperoitua huoneenlämmössä ja riisin tarjoilulämpötila on ruumiinlämpöinen. Shiissä riisi tehdään "vanhan Tokion" tyyliin, ja sen maustamiseen käytetään kolmea eri etikkaa.

– Riisin irtonaisuus on kuin taikatemppu, juontaja Lore Backman sanoo maistaessaan Nasserin juuri valmistamaa sushia.

