Miltä maistuvat kauppojen pakastealtaiden kananugetit? Vertailimme ja maistoimme.

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella maistellaan ja vertaillaan ainoastaan kauppojen halvimpia tuotteita.

Mukana makutesteissä on K- ja S-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia. Maistelussa on siis aina muun muassa Xtraa, Coopia, K-Menua, Pirkkaa, Milbonaa ja Dulanoa.

Sarjan tuoreimmassa jaksossa selvitettiin, miltä maistuvat kauppojen halvimmat pakastekananugetit. Erityisesti yhden tuotteen ominaisuudet ihmetyttivät Fannia ja Petraa.

– Todella kummallinen tuote!

Mikä halvimmista pakastekananugeteista on paras? Katso videolta voittaja!