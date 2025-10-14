Miltä maistuvat kauppojen pakastealtaiden kananugetit? Vertailimme ja maistoimme.
Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella maistellaan ja vertaillaan ainoastaan kauppojen halvimpia tuotteita.
Mukana makutesteissä on K- ja S-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia. Maistelussa on siis aina muun muassa Xtraa, Coopia, K-Menua, Pirkkaa, Milbonaa ja Dulanoa.
Sarjan tuoreimmassa jaksossa selvitettiin, miltä maistuvat kauppojen halvimmat pakastekananugetit. Erityisesti yhden tuotteen ominaisuudet ihmetyttivät Fannia ja Petraa.
– Todella kummallinen tuote!
