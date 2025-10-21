



Suppilovahverokeitto, jonka ohjeen kaikki haluavat – tässä täydellisen sopan salainen raaka-aine Suppilovahverokeiton voi tehdä kuivatuista sienistä tai tuoreista. MTV Julkaistu 21.10.2025 17:24 Petra Tuominen petra.tuominen@mtv.fi Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi Suppilovahvero on syksyn ehdoton sesonkiherkku! Näin teet vastustamattoman suppilovahverokeiton. Suppilovahvero, kavereiden kesken suppis, on kolmen tähden erinomainen ruokasieni, jonka satoaika on tyypillisesti elokuun lopusta joulukuuhun, pysyvän lumen ja kovien pakkasten tuloon asti. Marttojen mukaan suppilovahvero kasvaa tiheinä ryhminä sammaleisissa kuusivaltaisissa metsissä, usein kallioitten pohjoisrinteillä.

Sammaleeseen piiloutunut pienikokoinen suppilovahvero viihtyy kaltaistensa seurassa. Yhden löydettyään saa kerätä usein useammankin. Shutterstock

Suppilovahvero on myös hyvin paikkauskollinen ja sitä voi löytää kasvamasta samasta paikasta vuodesta toiseen. Jos siis löydät hyvän suppisapajan, paina se mieleesi seuraavaa vuotta ajatellen!

Suppilovahveron selkein näköislaji on kosteikkovahvero. Selvimmät erot suppilovahveroon verrattuna on kasvupaikan lisäksi alapinnan sileys ja oranssinkeltainen jalka. Kosteikkovahverokin on kolmen tähden ruokasieni.

Maailman paras suppilovahverokeitto sulatejuustolla

Suppilovahveroita voi hyödyntää sekä ruoanlaitossa että leivonnassa monipuolisesti. Yksinkertaisimmillaan suppikset maistuvat sipulin kera paistettuna vaikka leivän päällä.

Yksi suosituimmista tavoista hyödyntää suppilovahveroa on tehdä siitä kermainen sienikeitto.

Parhaan suppilovahverokeiton salaisuus piilee monen mielestä sulatejuustossa. Se syventää vastustamattoman herkullisen sopan makua entisestään.

Toimituksessa testatun suppilovahverokeiton kruunaa sulatejuuston lisäksi kuohukerma ja timjami. Tätä keittoa ylistävät kaikki sitä maistaneet ja haluavat itselleenkin reseptin.

Syntisen täyteläinen suppiskeitto

Pari litraa suppilovahveroita

2 keskikokoista sipulia

2–4 valkosipulinkynttä

Paketti Koskenlaskijaa

2–4 dl kuohukermaa (halutun täyteläisyyden mukaan)

2 Kasvisliemikuutiota

Tuoretta timjamia

25 g voita

Runsaasti mustapippuria

(suolaa)

Laita puhdistetut sienet suureen kattilaan ja haihduta niistä enin vesi pois.

Lisää voi ja pilkottu sipuli ja valkosipuli, kääntele kunnes sipuli alkaa pehmetä (saa ottaa vähän väriäkin). Lisää vettä sen verran, että ainekset peittyvät hyvin. Lisää kasvisliemikuutiot ja timjami.

Keittele kunnes on kypsää. Lisää sulatejuustoa ja kermaa maun ja halutun paksuuden mukaan. Lisää vettä jos on menossa liian tuhdiksi. Mustapippuroi ja tarkista suola.