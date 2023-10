Metsien ilmaista herkkua löytyy nyt kilokaupalla! Loistava raaka-aine kermaiseen kastikkeeseen

Kuten MTV Uutiset aiemmin kertoi, muhkea sienisato on ilahduttanut tänä syksynä monia Suomen metsissä . Suomesta löytyy noin 2000 eri sienilajia, joista syötäväksi kelpaa noin 200.

Suppilovahvero, kavereiden kesken suppis, on kolmen tähden erinomainen ruokasieni, jonka satoaika on tyypillisesti elokuun lopusta joulukuuhun, pysyvän lumen ja kovien pakkasten tuloon asti.

Mistä löytää suppilovahveroita?

Suppilovahvero on myös hyvin paikkauskollinen ja sitä voi löytää kasvamasta samasta paikasta vuodesta toiseen. Jos siis löydät hyvän suppisapajan, paina se mieleesi seuraavaa vuotta ajatellen!

Suppilovahveron selkein näköislaji on kosteikkovahvero. Selvimmät erot suppilovahveroon verrattuna on kasvupaikan lisäksi alapinnan sileys ja oranssinkeltainen jalka. Kosteikkovahverokin on kolmen tähden ruokasieni.