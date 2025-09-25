Oletko maistanut limanuljaskaa tai rusko-orakasta? Metsät ovat nyt pullollaan herkullisia ruokasieniä, jotka ovat monille vielä täysin outoja.

Kuten Martat jo elokuussa muistuttivat, sienet ovat terveellistä, edullista ja monikäyttöistä ravintoa. Niitä voi valmistaa ja säilöä monin tavoin.

Huomenta Suomessa vierailtiin viikonloppuna Helsingin Hakaniementorilla järjestetyissä Sienijuhlissa, jossa päästiin tutustumaan erilaisiin ruokasieniin.

Ei nimi sientä pahenna

Sieniseuran sihteeri Petri Salmela esitteli muutamia erinomaisia ruokasieniä, jotka monelta jää keräämättä.

Aina sienten nimet eivät varsinaisesti houkuttele niitä poimimaan – uskoisitko itse limanuljaskan olevan herkullinen ruokasieni?

– Se on erinomainen sieni, ruotsiksi sitruunasieni. Sen maku on sitruunainen ja on hapokkuutta. Ihan mahtava maustesieni. Suosittelen, vaikka on limainen – limat saa pois.

Asiantuntija suosittelee: Poimi nyt rusko-orakasta

Jos asiantuntijan pitäisi valita nyt yksi ruokasieni, jota hän suosittelisi suomalaisten sienikoriin uutena tulokkaana, mikä se olisi?

– Pidän näistä rusko-orakkaista. Tämä on turvallinen sieni oppia.

Salmelan mukaan monille vielä tuntemattomia rusko-orakkaita kasvaa tällä hetkellä todella paljon.

– Tämä on todella maukas. Jos paahtaa pannulla, niin maku on pähkinäinen.

Rusko-orakas on Salmelan mukaan hyvä peruslaji opetella seuraavaksi, jos haluaa tattien, kantarellien ja suppilovahveroiden rinnalle jotain uutta.

Orakkaat hyviä vasta-alkajille

Orakkaat ovat hyviä sieniä myös vasta-alkajalle, koska niiden näköisiä myrkyllisiä sieniä ei ole. Ne voi valmistaa ilman ryöppäystä.

Luontoportin mukaan rusko-orakkaan saattaa joskus sekoittaa vaaleaorakkaaseen, joka on rusko-orakasta suurempi ja vaaleampi, ja jonka piikit ovat johteiset. Myös vaaleaorakas kuuluu Ruokaviraston suosittelemiin ruokasieniin.

Mitä sientä kokki Jyrki Tsutsunen suosittelee erityisesti testaamaan? Katso sienivinkit yllä olevalta videolta.