Mistä löytyy kantarelleja? Samulin yllätys metsässä: "En olisi ikinä itse osannut lähteä katsomaan sieltä"

Nyt kannattaa lähteä kantarellimetsään! Näin löydät metsän keltaisia aarteita.

Sosiaalinen media on viime viikkojen ajan täyttynyt suomalaisten kantarellikuvista. Satokausikalenterin mukaan kantarellien sesonki alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, ja satoa näyttää riittävän.

Vielä on siis hyvin aikaa lähteä sienimetsään – varsinkin nyt, kun kesähelteiden päälle saatiin kunnolla myös sieniä kasvattavaa sadetta.

Mistä löytää kantarelleja?

Kantarelleja eli keltavahveroita löytää parhaiten valoisista lehtipuuvaltaisista sekametsistä, erityisesti koivujen läheisyydestä. Todennäköisyydet kasvavat, jos maan pinta on rikkoutunut. Satokausikalenterin mukaan kantarelli ei viihdy tiheissä ja synkissä metsissä. Parhaimmillaan kantarelleja voi poimia vaikka omalta pihaltaan.

Kantarelli viihtyy samalla kasvupaikalla vuosien ajan, joten hyvä apaja kannataa laittaa muistiin

Nyt kantarellien löytämiseen on luvassa kuitenkin lisähelpotusta, sillä sieni lisätään lähipäivinä Satokausi-sovellukseen.

Sovellus paljastaa parhaat apajat

Kerroimme viime vuonna uudesta suomalaissovelluksesta, joka paljastaa mustikoiden todennäköisimmät ja parhaat esiintymisalueet maastokartalla. Satokausi-sovelluksen kehittivät Satokausikalenteri sekä marjastusta intohimoisesti harrastava biologi Jaakko Junikka.

Kantarellikartat päivittyvät Satokausi-sovellukseen maanantaina 11.8.2025.

Sovellukseen on tämän jälkeen lisätty myös muun muassa puolukat, lakat ja suppilovahverot, ja nyt vuorossa ovat kantarellit. Satokausikalenterin Samuli Karjulan mukaan sovelluksen ennusteet perustuvat moneen eri tekijään.

Sovelluksessa hyödynnetään kasvupaikkavaatimustutkimuksia, biologista tietoa ja metsävaratietoja muun muassa puustosta, metsä- ja suotyypeistä, varjoisuudesta ja maaperästä. Näiden tietojen avulla ennustetaan, kuinka todennäköisesti alueella kasvaa marjoja tai sieniä.

Yllätys metsässä: "En olisi ikinä itse osannut lähteä katsomaan sieltä"

Samuli itse kertoo kantarellin olleen hänelle aiemmin “metsien yksisarvinen” Uudellamaalla: sientä ei ole helposti löytynyt. Nyt hän on käynyt testaamassa pistokokein sovelluksen toimivuutta.

– Olen testannut seitsemässä eri paikassa, ja aina on riittänyt sieniä. Jos olisi vai jaksaut poimia, niin olisin varmasti 20 litraa saanut kerättyä.

Samuli kertoo yllättyneensä ennusteiden paikkaansapitävyydestä.

– On ollut sellaisia metsiä, että en olisi ikinä itse osannut lähteä katsomaan sieltä.

Karttaennusteen perusteella sienestäminen voi säästää huomattavasti aikaa. Samuli teki 5-vuotiaan poikansa kanssa 1,5 tunnin tehokkaan kantarellikeikan viimeksi keskiviikkona.

– Se on siisteintä, että voit vain käydä hakemassa ne sienet ja tulla pois. Ei ole tarvinut rääpiä hädässä tupakantumpin kokoisia kantarelleja.

Satokausi-Samulin mukaan sovellusta kehitetään eteenpäin jatkuvasti, jolloin myös reaaliaikaiset ennusteet parantuvat.

