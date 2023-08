Suomen suosituimman kotiruoan taustalla iso ilmiö: "Noussut tyhjästä"

"Kana on yksi ruokatrendien super-match"

Kanaravintolat yleistyvät Suomessa

Järvisen mukaan kovin kanabuumi on tällä hetkellä ravintolapuolella, jossa siipikarja raaka-aineena on kovassa kasvussa. Buumi näkyy myös erilaisten kanaan erikoistuneiden ravintoloiden ja jopa ravintolaketjujen kasvuna Suomessa. Yhtenä esimerkkinä on helsinkiläislähtöinen Pretty Boy Wingery -kanansiipiketju, joka on nyt ryhtynyt tuoteyhteistyöhön HKScanin kanssa.