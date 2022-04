Suomalaisilla on nyt uusi grillilihasuosikki – ohittanut kaikki muut: "Helppo maustaa"

Mitä Suomi grillaa kesällä 2022? Lihatalo HK:n mukaan Suomen suosituin grilliherkku on edelleen perinteinen grillimakkara, mutta toisaalta grilleissä tirisee nyt monipuolisemmin muitakin raaka-aineita. Suosituimmaksi grillilihaksi on noussut broileri.

Grillien ääressä viihtyvät niin perusgrillaajat kuin hifistelijätkin, jotka ovat hurahtaneet erilaisiin grilleihin tai grillausmenetelmiin.

Videolla: Kokki Stefan Richter näytti viime kesänä, miten grillipihvi paistetaan ja maustetaan. Artikkeli jatkuu videon alla.

4:20 Katso Stefanin pihvinpaistovinkit.

Grillimakkaraa popsitaan hurjat määrät – grillaamisen suosio lisääntyi koronan aikana

HK:n mukaan makkara on edelleen ylivoimaisesti suosituin grillattava. Kesäkuukausina, toukokuusta elokuuhun Suomessa syödään peräti 110 miljoonaa grillimakkaraa. Suosituimpia ovat niin sanotut laadukkaammat ja lihaisammat grillimakkarat, mutta lähes yhtä suosittuja ovat myös "perusmakkarat".

Grillaajien määrä kokonaisuudessaan on kasvanut kahden koronakesän aikana. Nekin, joilla ei ole mahdollisuutta grillata kotona tai mökillä, ovat löytäneet ulkoruoanlaiton ihanuuden hyödyntämällä yleisiä nuotiopaikkoja tai käyttämällä erilaisia retkigrillejä.

HK kertoo tiedotteessaan, että toinen kasvava grillaajien alatyyppi on erilaisiin erikoisgrilleihin tai grillausmenetelmiin hurahtaneet ruoanlaittajat. Himogrillaajille on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa paljon ryhmiä, joista etsitään ideoita ja vinkkejä.

Broileri on suomalaisten uusi grillilihasuosikki

Kuten MTV Uutisten sivuilla on aiemmin kerrottu, broilerin suosio raaka-aineena on kasvanut suomalaiskeittiöissä. Ilmiö näkyy HK:n mukaan myös grilliruoan raaka-ainevalinnoissa: broilerista on tullut suosituinta grillattavaa lihaa. Broileri on siis ohittanut myynneissään porsaan- ja naudanlihan.

– Olemme oppineet grillaamaan kananpoikaa ja yksi sen valteista on nopea kypsyminen. Kun broileri on itsessään niin miedon makuista, on sitä helppo maustaa, kertoo HKScanin Suomen markkinointijohtaja Mikko Järvinen.

Järvisen mukaan monet eri makumaailmat ovat lyöneet läpi paremmin nimenomaan broilerituotteissa kuin muissa lihatyypeissä.

Lihan himon vastapainona "reducetarianism"

Vaikka lihan grillaaminen on edelleen suosittua, on myös kasvisten käyttö grilleissä yleistynyt. Ylipäätään kasvisruokatrendi on osa suurempaa hyvinvointi- ja vastuullisuusilmiötä.

Taloustutkimuksen vuoden 2022 ruokatrendikatsauksen mukaan fleksaamisen sijaan käytetään nyt muotisanaa "reducetarianism", joka tarkoittaa vapaasti suomennettua "vähentämistä". Kyse on siis aktiivisesta pyrkimyksestä vähentää eläinperäisten tuotteiden käyttöä ympäristösyistä.

Niin grilliruoassa kuin muussakin ruoanlaitossa avainsanana on Taloustutkimuksen mukaan edelleen nopeus ja helppous.

– Yksi asia on selvää vuoden 2022 trendikatsauksissa: nopeuden ja helppouden vaade ei ole katoamassa mihinkään ihmisten arjesta. Take-away ja to-go puksuttavat eteenpäin ja ruoan verkkokauppa jatkaa koronan vauhdittamaa kasvuaan.

Grillaustrendit 2022: Burgeribuumi jatkuu

Tällaisia grillaustrendejä HK povaa kesälle 2022. Näiden lisäksi pinnan alla kuplii muun muassa kiinnostus waguy-lihaa sekä esimerkiksi Afrikan maustemaailmoja kohtaan.

Trendi Mitä se pitää sisällään? Artesaanigrillaus Artesaanituotteet, kuten käsityöläisoluet, artesaani- ja raakamakkarat, artesaanihiilet ja -briketit, paikalliset raaka-aineet. "Kaikkea voi grillata" Koko ruoka valmistetaan grillissä. USA:n suositut makumaailmat kohtaavat entisiä makuja maailman ymäri. Lihojen erikoisleikkuut Uudet fileiden ja paistien kaltaiset erikoisleikkuut, luulliset isot palat ja jaettavat lihat. Nopeaa ja helppoa Aasian innoittama nopea katu-/pöytägrillaus. Burgermania 3.0 Burgeritrendi jatkuu kuumana ja raaka-aineet monipuolistuvat. Smashburgerit edelleen suosiossa. Raaka-aineina myös vegä, kanaa, halloumia... Hilavitkuttimet Grillausvälineiden kasvubuumi: plancha, pizzakivi, pihvipannu, salt slab, telineet... Low, slow & smoke Hiljaa hyvä tulee! Myös savustus ja hidas epäsuora grillaaminen edelleen suosiossa. Lihaa esikypsennetään (sous vide) tai ruskistetetaan käänteisesti (reverse searing)

Videolla: Näin teet elämäsi parasta broileria grillissä