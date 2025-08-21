Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Kozeen Shiwanin ravintola sulkeutui yllättäen – talousluvut julki

The Room by Kozeen Shiwan kiinni
Ravintola sai Michelin-tähden viime vuoden toukokuussa.MTV
Julkaistu 21.08.2025 18:26
Toimittajan kuva
Katariina Taleva

katariina.taleva@mtv.fi

Yllättäen sulkeutuneen, huippukokki Kozeen Shiwanin ravintolan liikevaihto oli viime vuonna noin 600 000 euroa, mutta tilikauden voitto jäi muutamaan tuhanteen euroon.

The Room by Kozeen Shiwan -ravintolan viimeisimmän tilikauden voitto oli vain hieman alle 4 000 euroa. 

MTV Uutiset kertoi torstaina ravintolan yllättävästä sulkeutumisesta

Ravintolaan varauksen tehneet saivat viestin, jossa kerrottiin varauksen peruuntumisista. Kokki kertoi myöhemmin, että ravintola on suljettu toistaiseksi.

Yrityksen viimeisin tilinpäätös on ajalta 1.1.202431.12.2024.

Yritys on merkitty kaupparekisteriin jo vuoden 2021 lopussa, mutta varsinainen liiketoiminta alkoi saatavilla olevien tilinpäätösten mukaan vasta keväällä 2023. 

Ensimmäisenä vuonna (2023) yritys teki tappiota lähes 140 000 euroa. 

Shiwanin ravintola avautui Pohjois-Esplanandille Helsinkiin virallisesti vasta vuoden 2024 alussa. 

Vuoden 2024 liikevaihto oli lähes 600 000 euroa, kun se edellisenä vuotena oli ollut alle 100 000 euroa.

Vuoden 2024 liikevoitto oli kuitenkin vain noin 15 000 euroa, ja siitä jäi tilikaudelle voittoa hieman alle 4 000 euroa rahoituskulujen maksamisen jälkeen.

Suurimmaksi osaksi lainaa

Yrityksen taseesta selviää, että sillä oli vierasta pääomaa, eli lainaa rahoituslaitoksilta ja muita velkoja, yhteensä yli 220 000 euroa viime tilikaudella.

Omaa pääomaa oli taas vain sijoitetun vapaan pääoman rahastossa noin 35 000 euroa.

Yritykselle ei ole merkitty maksuhäiriömerkintöjä kaupparekisteriin.

Lue myös: Nyt puhuu Kozeen Shiwan: Tässä syy ravintolan sulkeutumiselle

Ravintola sulkeutui yllättäen

MTV Uutiset kertoi torstaina ravintolan yllättävästä sulkeutumisesta. 

Ravintolaan varauksen tehnyt asiakas sai keskiviikkona ravintolalta englanninkielisen viestin, jossa kerrottiin varauksen peruuntumisesta. Vielä edeltävänä päivänä asiakas oli saanut ravintolasta puhelun, jossa oli kyselty mahdollisia ruoka-allergioita.

Myöhemmin kokki Kozeen Shiwan tiedotti, että ravintolan toiminta keskeytetään toistaiseksi, ja hän siirtyy kohti "uusia luovia projekteja". 

Ravintola sai Michelin-tähden viime vuoden toukokuussa. Sitä voi pitää ennätysaikana, sillä ravintola oli ehtinyt olla auki vasta 4,5 kuukautta.

Lue myös: Kozeen Shiwanin ravintola sulkeutui yllättäen

Lisää aiheesta:

MTV:n tiedot: Äkillisesti sulkeutuneen Michelin-ravintolan anniskeluluvissa hämminkiäKozeen Shiwanin ravintola sulkeutui täysin yllättäenHelsinkiläinen ravintolaketju haettu konkurssiin – "Raskain mielin joudumme toteamaan..."Alfa-TV:n viime vuoden tappiot yli 3,3 miljoonaa euroa – analyytikko: "Aika rajun tappion ovat saaneet aikaan yhdessä tilikaudessa"Cheekin firma porskuttaa musiikkiuran päättymisen jälkeenkin – liikevaihto kasvoi 57 prosenttia: Mistä on kyse?Cheekin yritys takoi kovan tuloksen – voittoa yli 700 000 euroa!
RavintolatMichelin-tähdetMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ravintolat