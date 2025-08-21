Kozeen Shiwanin ravintola sulkeutui yllättäen – talousluvut julki

Yllättäen sulkeutuneen, huippukokki Kozeen Shiwanin ravintolan liikevaihto oli viime vuonna noin 600 000 euroa, mutta tilikauden voitto jäi muutamaan tuhanteen euroon.
The Room by Kozeen Shiwan -ravintolan viimeisimmän tilikauden voitto oli vain hieman alle 4 000 euroa.
MTV Uutiset kertoi torstaina ravintolan yllättävästä sulkeutumisesta.
Ravintolaan varauksen tehneet saivat viestin, jossa kerrottiin varauksen peruuntumisista. Kokki kertoi myöhemmin, että ravintola on suljettu toistaiseksi.
Yrityksen viimeisin tilinpäätös on ajalta 1.1.2024– 31.12.2024.
Yritys on merkitty kaupparekisteriin jo vuoden 2021 lopussa, mutta varsinainen liiketoiminta alkoi saatavilla olevien tilinpäätösten mukaan vasta keväällä 2023.
Ensimmäisenä vuonna (2023) yritys teki tappiota lähes 140 000 euroa.
Shiwanin ravintola avautui Pohjois-Esplanandille Helsinkiin virallisesti vasta vuoden 2024 alussa.
Vuoden 2024 liikevaihto oli lähes 600 000 euroa, kun se edellisenä vuotena oli ollut alle 100 000 euroa.
Vuoden 2024 liikevoitto oli kuitenkin vain noin 15 000 euroa, ja siitä jäi tilikaudelle voittoa hieman alle 4 000 euroa rahoituskulujen maksamisen jälkeen.
Suurimmaksi osaksi lainaa
Yrityksen taseesta selviää, että sillä oli vierasta pääomaa, eli lainaa rahoituslaitoksilta ja muita velkoja, yhteensä yli 220 000 euroa viime tilikaudella.
Omaa pääomaa oli taas vain sijoitetun vapaan pääoman rahastossa noin 35 000 euroa.
Yritykselle ei ole merkitty maksuhäiriömerkintöjä kaupparekisteriin.
Ravintola sulkeutui yllättäen
Myöhemmin kokki Kozeen Shiwan tiedotti, että ravintolan toiminta keskeytetään toistaiseksi, ja hän siirtyy kohti "uusia luovia projekteja".
Ravintola sai Michelin-tähden viime vuoden toukokuussa. Sitä voi pitää ennätysaikana, sillä ravintola oli ehtinyt olla auki vasta 4,5 kuukautta.