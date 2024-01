Helsinkiläinen Michelin-ravintola lopettaa yllättäen 21 vuoden jälkeen

Ravintolalle on myönnetty yksi Michelin-tähti vuodesta 2007 lähtien, mikä tekee Demosta pitkäaikaisimman yhä toiminnassa olevan Michelin-ravintolan Suomessa.

Aikansa kutakin

Demon omistaja ja keittiömestari Tommi Tuominen aloittaa Instagram-julkaisun toteamalla, etteivät he ravintolaa avatessaan osanneet aavistaa, kuinka iso rooli ravintolalla tulee olemaan heidän omissa elämissään sekä koko Suomen ravintola-alalla.

– Kaikelle on aikansa. Nyt on aika sulkea Uudenmaankadun ovi pysyvästi. Olemme tämän sesongin auki vielä normaalisti heinäkuun loppuun ja sitten ovi, jossa on eniten Michelin-tarroja Suomessa, sulkeutuu viimeistä kertaa, Tuominen kirjoittaa englanniksi julkaisussa.