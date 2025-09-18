Ruotsalainen julkkiskokki kertoo parhaat vinkkinsä paistettujen perunoiden valmistamiseen.

Ruotsissa televisiokokkina tunnettu Tareq Taylor paljastaa uudessa Väimeren ruokiin keskittyvässä Medelhavsmat-keittokirjassaan (Bonnier 2025) kikkoja muun muassa täydellisten perunoiden valmistamiseen.

Sekä ruotsalaiset että suomalaiset rakastavat paistettuja perunoita, ja niistä saa helposti parempia muutamalla kikalla.

– Paras vinkkini todella rapeiden paistettujen perunoiden saamiseksi on esikypsentää perunat ja pyöritellä niitä sitten tärkkelyksessä ja yrteissä ennen paistamista. Onnistuu joka kerta! Taylor vinkkaa Aftonbladetin mukaan.

Ohje täydellisiin paistettuihin perunoihin

Esikeitä perunoita suolatussa vedessä vartin verran, jäähdytä ne kylmällä vedellä ja puolita tai lohko. Laita perunat kulhoon, lisää hieman suolaa ja sekoita. Tarvitset noin 2 ruokalusikallista perunajauhoja 12 perunaa kohden. Lisää perunajauhojen joukkoon timjamia ja sekoita perunoiden kanssa. Valuta päälle maapähkinä- tai oliiviöljyä ja sekoita uudelleen. Laita perunat uunipellille tai uunivuokaan. Paista 225-asteisessa uunissa 20–25 minuuttia.

Lue myös: Pastasta ja perunasta saa terveellisempää yhdellä kikalla

Katso myös: Onko peruna terveellistä? Asiantuntija vastaa

MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen kertoo, miksi perunaa kannattaa syödä.