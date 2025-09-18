Ruotsalainen julkkiskokki kertoo parhaat vinkkinsä paistettujen perunoiden valmistamiseen.
Ruotsissa televisiokokkina tunnettu Tareq Taylor paljastaa uudessa Väimeren ruokiin keskittyvässä Medelhavsmat-keittokirjassaan (Bonnier 2025) kikkoja muun muassa täydellisten perunoiden valmistamiseen.
Sekä ruotsalaiset että suomalaiset rakastavat paistettuja perunoita, ja niistä saa helposti parempia muutamalla kikalla.
– Paras vinkkini todella rapeiden paistettujen perunoiden saamiseksi on esikypsentää perunat ja pyöritellä niitä sitten tärkkelyksessä ja yrteissä ennen paistamista. Onnistuu joka kerta! Taylor vinkkaa Aftonbladetin mukaan.
Ohje täydellisiin paistettuihin perunoihin
- Esikeitä perunoita suolatussa vedessä vartin verran, jäähdytä ne kylmällä vedellä ja puolita tai lohko.
- Laita perunat kulhoon, lisää hieman suolaa ja sekoita. Tarvitset noin 2 ruokalusikallista perunajauhoja 12 perunaa kohden. Lisää perunajauhojen joukkoon timjamia ja sekoita perunoiden kanssa.
- Valuta päälle maapähkinä- tai oliiviöljyä ja sekoita uudelleen.
- Laita perunat uunipellille tai uunivuokaan. Paista 225-asteisessa uunissa 20–25 minuuttia.
MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen kertoo, miksi perunaa kannattaa syödä.