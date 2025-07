Harva tuntee "raumalaisen sekasotkun" – oletko maistanut lapskoussia?

Halpa vs. kallis: Makumatkalla -sarjassa selvitettiin raumalaisen paikallisherkun, lapskoussin, salaisuus.

Halpa vs. kallis -sarjan kesäisellä erikoiskaudella reissataan jälleen perinneherkkujen perässä! Sarjasta tutut maistelijat Fanni ja Petra perehtyvät tällä kertaa läntisen Suomen monenlaisiin antimiin.

Mikä ihmeen lapskoussi?

Kauden ensimmäisessä jaksossa matkattiin Raumalle ja tutustuttiin kuuluisaan merimiesten ruokaan, lapskoussiin.

Lapskoussi tunnetaan myös nimellä sekasotku, ja se sisältää muun muassa lihaa, perunaa, lanttua ja porkkanaa. Sen valmistuksessa oleellista on pitkä kypsennysaika, mikä mureuttaa lihan.

Lapskoussia on perinteisesti syöty muuallakin kuin Raumalla. Hotelli- ja ravintolamuseon mukaan annos on ruotsiksi "lapskojs" tai "lapskjis", saksaksi "labskaus" ja norjaksi "lapskauss". Eroja on paitsi resepteissä myös siinä, minkä kanssa lapskoussi tarjotaan.

