Tunnettu lahtelainen leipomo Sinuhe hakeutuu konkurssiin.
Legendaarinen lahtelainen Sinuhe-leipomo on jättänyt konkurssihakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen. Asia selviää Oikeusrekisterikeskuksen maksukyvyttömyysrekisteristä.
Leipomoyritys hakeutui ja pääsi ensin yrityssaneeraukseen keväällä 2025. Yle kertoi tuolloin yhtiön ajautuneen maksuvaikeuksiin kohonneiden kustannusten vuoksi.
– Meillä on kassa tyhjä. Taustalla on heijastumia koronasta ja Venäjän hyökkäyssodasta maakaasun hintaan, Sinuhe oy:n silloinen toimitusjohtaja Kari-Matti Valtari kommentoi huhtikuussa 2025 Ylelle.
Sinuhe-leipomolla on pitkä historia ja yritys avasi ensimmäisen kahvilansa jo 1930-luvulla Lahdessa.
Lue myös: Suomalainen donitsiketju vakavissa vaikeuksissa
Katso myös: Oletko tajunnut tätä kaupan paistopisteellä?
1:05