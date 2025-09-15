Jääkaappiin jäänyt jämäpasta tai -peruna voi olla juuri kypsennettyä parempi vaihtoehto.
Italialais-amerikkalainen julkkiskokki Giada De Laurentiis ylistää tuoreessa somepäivityksessään niin sanottua jämäpastaa, kertoo ruokasivusto The Kitchn. Kokin mukaan jäähtynyt pasta on terveydelle parempi valinta.
– Kun pasta jäähtyy, sen sisältämät hiilihydraatit muuttuvat resistentiksi tärkkelykseksi, joka on helpommin sulavaa. Se tarkoittaa, että verensokeri nousee tasaisemmin, ja se on myös suolistolle parempi, De Laurentiis selventää.
Kokin väite ei suinkaan ole tuulesta temmattu, vaan se perustuu tutkittuun tietoon. Suomessa aiheesta on puhunut muun muassa ravitsemustietelijä Reijo Laatikainen.
Miksi jäähtynyt pasta tai peruna on parempi valinta?
Laatikainen kertoo kirjassaan Verensokeri haltuun – eroon esidiabeteksesta (Kirjapaja 2020), miksi peruna, riisi tai pasta olisi parempi syödä jäähdytettynä. Myös Laatikainen nostaa esiin resistentin tärkkelyksen hyödyt.
Resistentti tärkkelys ei sula ruoansulatuksessa vaan päätyy kuituna paksusuolen bakteerien ravinnoksi. Sama tapahtuu esimerkiksi silloin, kun pakastaa leipää.
Kuitu tasoittaa aterian jälkeistä verensokerin nousua, ja runsaskuituisen ruokavalion tiedetään pienentävän riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Kuidut myös edistävät suolen toimintaa sekä hyvien suolistomikrobien kasvua.
On kuitenkin syytä muistaa, että kyseessä ei ole mikään taikakeino esimerkiksi painonpudotukseen tai tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn. Resistentin tärkkelyksen lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös muulla tapaa terveelliseen ruokavalioon sekä liikuntaan.
