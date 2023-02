Ravintola New Jerseyssä asetti porttikiellon alle 10-vuotiaille: Loppu "hullulle sotkulle ja tilaa vieville syöttötuoleille"

Yhdysvalloissa New Jerseyssä sijaitseva Nettie's House of Spaghetti nimittäin lätkäisi ravintolaansa porttikiellon alle 10-vuotiaille, kirjoittaa Delish .

"Haluamme nauttia päivällisestämme"

– Me rakastamme lapsia. Me todella aidosti rakastamme. Mutta viime aikoina lasten sovittaminen Nettie'siin on ollut äärimmäisen haastavaa. Melutason, syöttötuolien vievän tilan, hullujen sotkujen siivoamisen ja ravintolassa juoksevien lasten vastuun välissä olemme päättäneet, että on aika ottaa tilanne haltuun. Päätöstä ei tehty kevyesti, mutta viimeaikaiset tapahtumat ovat sysänneet meidät toteuttamaan tätä uutta politiikkaa, julkaisussa lukee.