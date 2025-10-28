Tippauskulttuuri hämmentää monia suomalaisia. Palkittu tarjoilija kertoo, miten ravintoloissa suhtaudutaan tippaamiseen tai tippaamatta jättämiseen.
Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut 2025 huipentuivat perjantaina 24.10. järjestettyyn finaaliin Viini & Ruoka -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Vuoden Kokiksi 2025 kruunattiin Bistro Egossa työskentelevä Piero Silvani ja Vuoden Tarjoilijaksi 2025 BasBas -ravintoloiden Katrina Laitinen
Kaksikko vieraili voiton jälkeisenä viikonloppuna Huomenta Suomessa jakamassa vinkkejä niin ruoanlaittoon, tarjoiluun kuin esillepanoonkin liittyen.
Tippi ei ole pakollinen
Aika ajoin Suomessa puhuttaa tippauskulttuuri. Monissa maissa tipin jättäminen kuuluu kulttuuriin ja on jopa suotavaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ravintolatarjoilijoiden kokonaispalkka saattaa muodostua suurilta osin asiakkaiden jättämistä tipeistä.