Juuri nyt Avaa

Aika ajoin Suomessa puhuttaa tippauskulttuuri. Monissa maissa tipin jättäminen kuuluu kulttuuriin ja on jopa suotavaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ravintolatarjoilijoiden kokonaispalkka saattaa muodostua suurilta osin asiakkaiden jättämistä tipeistä.

Vuoden Kokiksi 2025 kruunattiin Bistro Egossa työskentelevä Piero Silvani ja Vuoden Tarjoilijaksi 2025 BasBas -ravintoloiden Katrina Laitinen

Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut 2025 huipentuivat perjantaina 24.10. järjestettyyn finaaliin Viini & Ruoka -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Tippauskulttuuri hämmentää monia suomalaisia. Palkittu tarjoilija kertoo, miten ravintoloissa suhtaudutaan tippaamiseen tai tippaamatta jättämiseen.

Pitääkö tipata, ja millaisia asiakkaita suomalaiset ovat? Vuoden Tarjoilija 2025 Katrina Laitinen kertoo.

Pitääkö tipata, ja millaisia asiakkaita suomalaiset ovat? Vuoden Tarjoilija 2025 Katrina Laitinen kertoo.

Suomessa tilanne on toinen, mutta meilläkin on viime vuosina yleistynyt käytäntö, jossa korttikone pyytää maksuvaiheessa mahdollista tippiä. Miten pitäisi toimia?

Tarjoilija Katrina Laitisen mukaan tippiä ei ole mikään pakko jättää, eivätkä tarjoilijat pidä töykeänä, jos tippiä ei jätä.