Juuri nyt Avaa

Silvani hyödyntää kirsikoista myös niiden kivet, sillä niissä on paljon makua. Pientä varovaisuutta on kuitenkin syytä noudattaa.

Jos aivan tarkkoja ollaan, kirsikka ei tosin ole marja, vaan kasvitieteellisesti luokiteltuna luumarja, eli niin sanottu kivihedelmä.

– Se on marjoista lemppari. Siinä on vähän sellaista karvasmanteliaromia, kokki kertoi Huomenta Suomessa.

Vuoden Kokiksi 2025 kruunattiin jännittävän finaalin jälkeen Piero Silvani (Bistro Ego) ja Vuoden Tarjoilijaksi 2025 Katrina Laitinen (BasBas Kulma).

Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut 2025 huipentuivat perjantaina 24.10. järjestetyn finaalin toiseen osaan Viini & Ruoka -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Mikä on Vuoden kokki 2025 -tittelin napanneen Piero Silvanin kehittelemä "fyrkkaleipä"? Katso videolta ammattilaisen vinkit!

Mikä on Vuoden kokki 2025 -tittelin napanneen Piero Silvanin kehittelemä "fyrkkaleipä"? Katso videolta ammattilaisen vinkit!

– Puhutaan, että kivi on myrkyllinen, mutta niitä pitää syödä valtavat määrät, että saa myrkytyksen. Kyllä kiveä voi käyttää mausteena.

Silvanin mukaan kirsikan kivet paahdetaan, jonka jälkeen ne jauhetaan ja käytetään mausteena.

– Se tuo vielä enemmän karvasmantelimakua.

Kirsikan kivissä piilee yksi riski

Myrkytystietokeskuksen mukaan joidenkin kasvien sisältämät luontaiset myrkyt kuuluvat syanogeenisiin glykosideihin. Hajotessaan elimistössä ne vapauttavat pieniä määriä syanidia. Näitä toksiineja ovat esimerkiksi aprikoosien ja kirsikoiden sisältämä amygdaliini.

Kirsikan siemenen eli kiven sisältämä amygdaliini-määrä on vähäinen, ja kokonaisena niellyt kivet eivät aiheuta oireita. Pureskeltuna tai murskattuna ne voivat aiheuttaa lääkärin arvioita vaativia oireita, kuten päänsärkyä, pahoinvointia ja oksentelua.