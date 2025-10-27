Vuoden kokiksi lokakuussa kruunattu Piero Silvani rakastaa kirsikoita.
Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut 2025 huipentuivat perjantaina 24.10. järjestetyn finaalin toiseen osaan Viini & Ruoka -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Vuoden Kokiksi 2025 kruunattiin jännittävän finaalin jälkeen Piero Silvani (Bistro Ego) ja Vuoden Tarjoilijaksi 2025 Katrina Laitinen (BasBas Kulma).
Kaksikko vieraili voiton jälkeisenä viikonloppuna Huomenta Suomessa jakamassa vinkkejä niin ruoanlaittoon, tarjoiluun kuin esillepanoonkin liittyen.
Kokilta yllättävä maustamisvinkki
Yksi Piero Silvanin ehdottomista lempiraaka-aineista on kirsikka.
– Se on marjoista lemppari. Siinä on vähän sellaista karvasmanteliaromia, kokki kertoi Huomenta Suomessa.
Jos aivan tarkkoja ollaan, kirsikka ei tosin ole marja, vaan kasvitieteellisesti luokiteltuna luumarja, eli niin sanottu kivihedelmä.
Silvani hyödyntää kirsikoista myös niiden kivet, sillä niissä on paljon makua. Pientä varovaisuutta on kuitenkin syytä noudattaa.