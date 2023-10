Joonas tyrmää yleisen harhaluulon tarjoilijan työstä: "Toivoisi, että Suomessakin havahduttaisiin"

Vuoden kokki- ja Vuoden tarjoilija -kilpailujen tarkoituksena on nostaa esille keittiön ja salin huippuammattilaisia sekä lisätä ravintola-alan arvostusta ja vetovoimaisuutta. Alan arvostetuimmat kilpailut kehittävät kotimaista ruoka- ja juomakulttuuria sekä toimivat verkostoitumistapahtumana ja ponnahduslautana ravintola-alan ammattilaisille Suomessa.

– Tosi yllättynyt ja kiitollinen fiilis. En osannut veikata yhtään voittajakolmikkoa. Tämä on iso meriitti itselle ja pääsen osaksi kovaa joukkoa, sillä finaalin tuomaripöytä on ollut täynnä omia idoleita, joista iso osa on Vuoden kokkeja, toteaa Johan Kurkela tiedotteessa.