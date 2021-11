Pitääkö suomalaisissa ravintoloissa oikeasti jättää tippiä? Yksi tapa on täysin väärä ja tuomittava

Tipin jättäminen ravintolassa on yleistä ja usein jopa suotavaa monissa maissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ravintolatarjoilijoiden kokonaispalkka saattaa muodostua suurilta osin asiakkaiden jättämistä tipeistä. Mutta mikä tilanne on tänä päivänä Suomessa, pitäisikö ravintolassa jättää tippiä ja kuinka paljon?

Tipillä kiitetään hyvästä palvelusta tai ravintolakokemuksesta

Ravintola-alalla yli 20 vuotta uraa tehnyt, nyt Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ravintolaliikkeenjohdon lehtorina työskentelevä Outi Rekola on perehtynyt aiheeseen eri näkökulmista. Vaikka Rekola ei itse enää ole ravintolassa töissä, hän kuulee jatkuvasti alalla työskentelevien opiskelijoiden kokemuksia aiheeseen liittyen.

Jonkinlainen tippauskulttuuri Suomessa on ollut olemassa, ja on Rekolan mukaan edelleen.

Rekolan mukaan osa asiakkaista on myös niin sanottuja ”perustippajia”, jotka lähtökohtaisesti jättävät aina muutaman euron tippiä.

Käteinen raha väheni koronan myötä, niin myös kolikkotipit

Koronan myötä käteisen rahan käyttö toisaalta myös väheni, mikä puolestaan on vaikuttanut siihen, ettei monelta asiakkaalta enää löydy kolikoita tai pieniä seteleitä taskun pohjalta tippaamista ajatellen. Rekola kertoo, että monissa ravintoloissa on myös luovuttu maksupäätteistä, jotka antavat mahdollisuuden tipin jättämiseen. Myös lähimaksun yleistyminen on vähentänyt tippaamista.