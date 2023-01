Ostamasi oliiviöljy voikin olla jotain ihan muuta, mitä etiketissä väitetään – näin oliiviöljyjä väärennetään: "Rikollisille kannattavaa toimintaa"

MTV Uutiset kertoi aiemmin ruokaväärennöksistä, jotka ovat maailmalla merkittävä bisnes. Tullin kansainvälisten asioiden päällikkö Jussi Hulkkonen kertoi ilmiön näkyvän myös Suomessa tietyissä tuotteissa.

Tietokirjailija ja kuluttajaekonomisti Mari Koistinen on perehtynyt ruokaväärennöksiin teoksessan Syötkö väärennettyä ruokaa? (Into, 2020). Teoksessa selviää, että elintarvikepetosten maailma on todella kirjava. Väärennöksien joukosta löytyy niin värjättyä tonnikalaa, lyijyä sisältävää paprikajauhetta kuin naudaksi väitettyä hevosenlihaa.

Koistinen kertoo MTV Uutisille kiinnostuneensa ruokaväärennöksistä aikoinaan työskennellessään hunajan ja mehiläisten parissa.

– Törmäsin siihen, miten paljon väärennetty elintarvike hunaja on. Kiinnostuin sitten aiheesta ja se hioutui lopulta kirjaideaksi. Pengoin laajemminkin, mitä kaikkia elintarvikepetoksiin ja ruokaväärennöksiin liittyy.

"Halutaan tehdä mahdollisimman halvalla ja myydä mahdollisimman kalliilla"

Ruokaväärennösten taustalla piilevät yleensä aina taloudelliset syyt. Esimerkiksi ruoan alkuperää tai raaka-ainekoostumusta väärentämällä säästetään kustannuksissa, jolloin väärentäjälle jää enemmän rahaa käteen. Elintarvikepetoksiin voivat liittyä myös esimerkiksi työntekijöiden liian alhaiset palkat.

– Kaiken taustalla on se, että halutaan tehdä mahdollisimman halvalla ja myydä mahdollisimman kalliilla.

Koistisen mukaan lähes mitä tahansa ruokaa voidaan jollain tapaa väärentää. Mitä pidempi tuotantoketju tuotteella on, sitä todennäköisempää on, että väärentämistä tapahtuu jossain vaiheessa elintarvikeketjua.

Oliiviöljyjen väärentäminen tuottoisaa bisnestä

Yksi yleisimmin väärennetyistä ruokatuotteista on oliiviöljy. On jopa arvioitu, että oliiviöljyjen ja muiden elintarvikkeiden väärentäminen on mafialle tuottoisampi bisnes kuin huumekauppa. Italiassa maatalousketju on ollut jo pitkään ongelmissa järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, ja näin ollen väärennöksiä tapahtuu mafian toimesta paljon.

Koistisen mukaan toiminta on erittäin ammattitaitoista, sillä mafia hallitsee dokumenttien väärentämisen ja koko ketjun.

– Elintarvikepetosten tekeminen on rikollisille kannattavaa toimintaa. Huumebisneksestä jää helposti kiinni ja tuomiot ovat kovia, mutta elintarvikkeiden kanssa puljatessa kiinnijäämisriski on lopulta aika pieni. Jos tuomio tulee, niin se ei ole niin suuri kuin huumebisneksessä. Se tekee tästä houkuttelevaa rikollisjoukkioille, Koistinen sanoo ja lisää vielä:

– Ruokaa jokainen syö joka päivä. Ruoka on myös rikollisille houkutteleva kohde, kun mahdollisuuksia petoksiin on tarjolla monipuolisesti.

Näin oliiviöljyjä väärennetään

Miten oliiviöljyjä sitten väärennetään? Koistisen mukaan yleisin väärennös liittyy oliiviöljyjen laatuun: pullon sisältö ei vastaa sitä, mitä etiketissä sanotaan. Oliiviöljyille on olemassa omat laatuluokkansa, ja laadukkainta oliiviöljyä on ekstra-neitsytoliiviöljy. Väärentäjät saattavat kuitenkin pullottaa huonolaatuisempaa öljyä ja myydä sitä laadukkaana ja hintavampana oliiviöljynä.

Yleistä on myös alkuperän väärentäminen. Italialaisella oliiviöljyllä on laadukkaan öljyn imago, jota rikolliset käyttävät hyödykseen. On mahdollista, että italialaisena myydyn oliiviöljyn alkuperämaa ei olekaan Italia.

– On voitu tuoda oliivit muualta, ja sitä ei ole kerrottu pakkauksessa. Alkuperämaa ja laatuluokka ovat ne tyypillisimmät väärennökset. Voidaan myös sekoittaa jotain halvempaa öljyä joukkoon tai luomu ei välttämättä ole luomua – tämä pätee myös muihin elintarvikkeisiin.

Suomessa valvotaan elintarvikkeita, mutta jokaista tuote-erää ei pystytä testaamaan

Koistinen kuitenkin muistuttaa, että Suomi on melko pieni kohdemaa järjestäytyneen rikollisuuden elintarvikepetoksille. Suomessa elintarvikkeita myös valvotaan ja tutkitaan satunnaisesti, eikä mitään suurta määrää oliiviöljyjen väärennöksiä ole löytynyt.

Toki kannattaa muistaa, että kaikkia kauppoihin päätyviä tuotteita ei mitenkään pystytä tutkimaan.

– Ihmisillä on välillä väärä kuvitelma, että siellä nyt olisi tarkastettu jokainen tuote-erä jollakin tavalla tai edes suurin osa, mutta näinhän se ei tietenkään mene. Aika pieni osa tuotteista varsinaisesti testataan jonkun muun tahon toimesta, Koistinen sanoo ja jatkaa vielä:

– Ei kannata näistä väärennöksistä olla kaupan hyllyjen välissä aivan vauhkona. Kyllä suurin osa kuitenkin on sitä, mitä pakkauksessa sanotaan.

