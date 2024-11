Italialaisen tomaattiyritys Muttin toimitusjohtaja Francesco Mutti kertoo MTV Uutisille, millaisia haasteita alalla tällä hetkellä on.

Erilaiset tomaattisäilykkeet ovat suomalaisille tuttuja arjen ruoanlaitossa. Esimerkiksi tomaattimurskaa käytetään monipuolisesti kastikkeissa ja keitoissa. Kauppojen hyllyiltä löytyy lisäksi muun muassa paseerattua tomaattia ja tomaattipyreetä.

Tomaattien tie pelloilta säilykkeiksi ja kuluttajien ruokapöytään on periaattessa yksinkertainen, mutta prosessiin liittyy tänä päivänä myös monenlaisia haasteita. Italialaisen tomaattituotteita valmistavan perheyritys Muttin toimitusjohtaja Francesco Mutti kertoo MTV Uutisten tuoteväärennösten aiheuttamista ongelmista.

Someilmiö räjäytti tuotteiden myynnin Suomessa

Mutti on vuosikymmenten aikana kasvanut kotimaassaan Italiassa maan ykkösbrändiksi tomaattituotteissa. Suomalaisille Mutti tuli toden teolla tutuksi vuonna 2014, kun kokki Henri Alén synnytti vahingossa resepti-ilmiön.

Alén jakoi tuolloin Twitterissä rakastamansa tomaattikastikkeen reseptin, jossa mainitsi italialaisbrändin. Alénin Mutti-soosista tuli äkkiä someilmiö ja tomaattimurskat pääsivät loppumaan kaupoista.

Francesco Muttin mukaan tämä kaikki tuli italialaisyhtiölle täytenä yllätyksenä, eivätkä he tunteneet Henri Alénia entuudestaan.

– Ihmettelimme, mitä Suomessa oikein tapahtuu. Kun aiemmin myimme 100 tölkkiä päivässä, yhtäkkiä niitä menikin 2000 tölkkiä.

Monimutkainen tuotantoprosessi

Tomaatteja Muttin tehtaalla Italiassa.

Nykypäivänä 55 prosenttia Muttin tuotteista menee vientiin ja loput myydään Italiassa. Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, miten monimutkainen tomaattisäilykkeiden tuotantoprosessi oikeastaan on.

Kun tomaatit istutetaan Italiassa huhtikuun alussa, ne vaativat sen jälkeen päivittäin huomiota elo-syyskuun sadonkorjuuseen saakka. Viljelijän on käytävä katsomassa säännöllisesti, tarvitsevatko tomaatit esimerkiksi lannoitusta tai kastelua.

– Täytyy olla äärimmäisen nopea, jos huomaa jonkinlaisia ongelmia. Mahdollisuudet asioiden korjaamiseen ovat pienet, koska ei voi käyttää esimerkiksi kemikaaleja, Francesco Mutti kertoo.

Tomaattituotteiden tuotannon puolikaan ei ole yksinkertaista. On osattava arvioida jo kuukausia etukäteen tulevaisuuden myyntejä ja sen myötä raaka-ainetarpeita.

– Nyt marraskuussa meidän täytyy tietää, paljonko tarvitsisimme tomaatteja tuotteisiin, jotka myymme syyskuusta 2025 elokuuhun 2026.

Tämän lisäksi täytyy arvioida eri tomaattilajikkeiden tarpeita ja tietää, paljonko mitäkin tuotetta tehdään tietyistä lajikkeista.

Luontoäidiltä ei kuitenkaan niin vain tarkkoja tilauksia tehdä. Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet näkyvät myös tomaattien tuotannossa, ja esimerkiksi kuivuus tai rankkasateet voivat kääntää tilanteen päälaelleen.

– Ennustettavuus on yhä vaikeampaa. Joskus tulee fantastinen vuosi, kuten 2021 ja joskus määrällisesti erittäin huono vuosi, kuten 2024.

Tomaattisäilykkeitä väärennetään

Oman ongelmansa muodostavat nykypäivänä myös tuoteväärennökset. MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu muun muassa oliiviöljyjen ja hunajan väärentämisestä. Väärentämistä tapahtuu kuitenkin myös tomaattisäilykkeissä.

Asiasta on kirjoittanut tänä syksynä muun muassa Financial Times. Ongelmaksi on muodostunut Kiinassa halpatyövoimalla tuotettava tomaattipyree, jota tuodaan myös Eurooppaan. Kiina on lisännyt aggressiivisesti vuosittaista tuotantoaan ja sen pelätään luovan epäreilua kilpailuasetelmaa Eurooppaan.

Francesco Mutti kertoo Yhdysvaltojen kieltäneen tomaattipyreen tuonnin Kiinan Xinjiangista jo vuonna 2021 vedoten tuotantoon liittyvään pakkotyöhön. EU:ssa kieltoja tai tuontitulleja ei ole asetettu.

Kiinasta tuodaan raaka-ainetta nimenomaan tomaattipyreenä, koska näin säilötty tomaatti saadaan mahdollisimman tiiviisen muotoon, mikä puolestaan alentaa rahdin kokonaiskustannuksia.

Francesco Mutti on huolissaan tomaattituoteväärennöksistä.

Kiinalaisesta tomaattipyreestä tehdään paseerattua tomaattia

Italiassa laki suojaa esimerkiksi paseerattua tomaattia niin, että Italian markkinoille ei voi tehdä tuotetta tomaattipyreestä.

– Mutta jos haluat tehdä sitä Italiassa kansainvälisille markkinoille tai tuotetta tehdään jossain muussa Euroopan maassa, niin tilanne on eri.

Käytännössä siis paseerattua tomaattia voidaan valmistaa laimentamalla kiinalaista tomaattipyreetä vedellä.

– Se on silloin aivan eri tuote.

"Iso ongelma" – tomaattijohtaja toivoo läpinäkyvyyttä

Tuotepakkauksien tulkitseminen voi myös Francesco Muttin mukaan olla kuluttajille haastavaa. Tölkissä saatetaan mainita raaka-aineesta, että se tulee EU:n ulkopuolelta, mutta alkuperämaata ei läheskään aina kerrota. Lisäksi tuotteessa on voitu sekoittaa eri alkuperän raaka-aineita keskenään.

Vuonna 2021 Italian karabinieeri-poliisi takavarikoi 4 477 tonnia tomaattipyreetä, joka oli merkitty "100-prosenttisesti italialaiseksi", vaikka siinä oli käytetty kiinalaista tomaattipyreetä. On siis selvää, että tomaattisäilykkeisiin liittyy väärennösten riski.

Francesco Muttin mukaan käsillä onkin nyt "iso ongelma", johon pitäisi puuttua. Yksi ratkaisu olisi tuontitullit, mutta tärkeintä on Muttin mukaan läpinäkyvyys.

– Ihmisten pitäisi voida luottaa siihen, mitä ostavat. Raaka-aine voi olla Espanjasta, Italiasta tai Kiinasta, mutta se pitää kertoa selkeästi pakkauksessa.

