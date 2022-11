Älä missään nimessä tuo tällaisia lihatuotteita ulkomailta Suomeen! Tullin haaviin jäi juuri 80 kilon satsi – kiitos nuuhkivien tullikoirien

Tullin ruokakoirat onnistuivat sataprosenttisesti

Maahantuonnin valvonta on tärkeää

Afrikkalaisen sikaruton ehkäisy on tärkeää, sillä se on suuri taloudellinen uhka Suomen sikataloudelle ja lihateollisuudelle. Ruokaviraston ylitarkastaja Leena Oivasen mukaan virus voi levitä elintarvikkeiden, tavaroiden tai ihmisten mukana ja siksi sian ja villisian lihan, -lihavalmisteiden ja muiden sian- tai villisian lihaa sisältävien tuotteiden tuontia on rajoitettu useasta EU-maasta.