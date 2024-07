Onko tämä soveliasta ravintolassa? Matildan käytöstä paheksutaan: "Ei sellaista tehdä julkisella paikalla"

Ruotsalainen Matilda Djerf, 27, on merkittävä sosiaalisen median vaikuttaja. Instagramissa naisella on jo yli kolme miljoonaa seuraajaa, ja yksi kenties suurimmista syistä Djerfin suosiolle on hänen alati kuohkea kampauksensa. Djerfillä on oma kauneustuotebrändi.