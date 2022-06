Oletko jo maistanut? Hämmentävästä ranskalaisherkusta tuli yhtäkkiä hitti – testasimme oudon yhdistelmän

Klassisen ranskalainen tapa tarjoilla retiisejä on noussut TikTokin avulla pinnalle muuallakin maailmassa. Retiisit eivät välttämättä kuulu jokaisen viikottaiselle ostoslistalle, mutta tätä simppeliä "herkkua" kannattaa kokeilla jo puhtaasti mielenkiinnosta.

Yhdistelmä saattaa kuulostaa hyvin hämmentävältä – mutta siinä on oma logiikkansa! Rapea retiisi ja pehmeän täyteläinen voi kruunattuna ripauksella suolaa nimittäin täydentävät toisiaan.

Jos et vieläkään vakuuttunut, makuyhdistelmää voi lähestyä hieman helpomminkin leivän täytteiden kautta.

Hankala kuvailla

Buzzfeed-sivusto jututti erästä Tiktok-käyttäjää, joka muun muassa on jakanut retiisiohjeen tilillään. The Mediterranean Dish -tiliä ylläpitävä Suzy Karadshesh kertoo törmänneensä reseptiin Pariisissa. Karadsheshin mukaan voi-retiisit ovat hyvin suosittu alku-, tai välipala juuri keväällä ja kesällä. Ranskassa annos tarjoillaan niin, että lautasella on kimppu tuoreita retiisejä, erikseen kipollinen pehmeää voita sekä hiutalemaista suolaa.