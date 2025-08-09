Flow-festivaalien edullisin ja kallein ruoka testissä – maksaisitko 6 vai 24,5 euroa?

Testasimme Flow-festivaalien edullisimman ja kalleimman lämpimän ruoan
Flow-festivaali järjestetään jälleen Helsingin Suvilahdessa tänä viikonloppuna. Festivaalin ruokatarjonta keskittyy kasvis- ja vegaaniruokiin, eikä lihaa tarjoilla ollenkaan. Lisäksi tänä vuonna annoksissa käytettävä kala on jokaisessa ravintolassa kotimaista.
Tarjolla on annoksia katuruoasta fine diningiin. Lämpimät ruoka-annokset festivaalialueella maksavat noin 6 eurosta jopa lähes 25 euroon. MTV:n ruokatoimittaja maisteli festivaalin edullisimman ja kalleimman pääruoka-annoksen.