Flow-festivaalien edullisin ja kallein ruoka testissä – maksaisitko 6 vai 24,5 euroa?

3:13imgMitä eroa on Flow-festivaalien 6 euron ja 24,5 euron ruoalla? Katso videolta makutesti.
Julkaistu 46 minuuttia sitten
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Wenla Wallin

wenla.wallin@mtv.fi

Testasimme Flow-festivaalien edullisimman ja kalleimman lämpimän ruoan

Flow-festivaali järjestetään jälleen Helsingin Suvilahdessa tänä viikonloppuna. Festivaalin ruokatarjonta keskittyy kasvis- ja vegaaniruokiin, eikä lihaa tarjoilla ollenkaan. Lisäksi tänä vuonna annoksissa käytettävä kala on jokaisessa ravintolassa kotimaista.

Tarjolla on annoksia katuruoasta fine diningiin. Lämpimät ruoka-annokset festivaalialueella maksavat noin 6 eurosta jopa lähes 25 euroon. MTV:n ruokatoimittaja maisteli festivaalin edullisimman ja kalleimman pääruoka-annoksen. 

Millaista ruokaa festivaaleilta saa 6 eurolla, entä mistä saa pulittaa yli 24 euroa? Katso makutesti videolta!

