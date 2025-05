Nyt on villiä! Saat ruokaa puoli-ilmaiseksi, jos teet näin

Nyt kannattaa hyödyntää luonnon ilmaisia antimia ruoanlaitossa. Tee villiyrttipestoa ja testaa takuuvarmat nokkosletut.

Toukokuu on erilaisten villiyrttien ja -vihannesten kulta-aikaa. Huomenta Suomessa perehdyttiin toukokuussa 2024 näiden syötävien herkkujen saloihin luonnontuoteneuvoja Maija Suomelan johdolla.

Suomela suositteli kokeilemaan muun muassa monien pihoilta ja puutarhoista tuttua vuohenputkea ruoanlaitossa.

– Tähän kannattaa tutustua! Vuohenputki on aivan erinomainen villivihannes vaikka mihin eri käyttöön. Sitten tietysti nokkonen on nyt parhaassa sesongissa.

Tiesitkö? Vuohenputken lajinimi podagraria viittaa latinankieliseen sanaan "podagra", joka tarkoittaa kihtiä. Kasvia on perinteisesti käytetty kihtilääkkeenä. Vuohenputkea on viljelty keskiajalla luostaripuutarhoissa, ja Suomessakin viljelyä on ilmeisesti harjoitettu vielä 1900-luvulla. Vuohenputki kuuluu kauppayrtteihin.

Vuohenputkea voi tuoreeltaan käyttää muun muassa salaattiin tai pestoon. Suomela suosittelee sekoittamaan vuohenputkea vaikka basilikan kanssa, jos ei uskalla käyttää pelkkää villivihannesta. Asiantuntijan mukaan vuohenputkesta voi leipoa myös erinomaisen piirakan.

Nappaa ohje: Hanin villiyrttipesto

Takuuvarma lajitunnistus tärkeää – varo myrkyllistä näköislajia

Tärkeintä kaikenlaisia villivihanneksia poimittaessa on, että kasvin tunnistaa sataprosenttisesti.

– Se on erittäin tärkeää. Kaikissa kasveissa on monia tuntomerkkejä, jotka pitää kaikki tietää. Kaiken pitää täsmätä. Kasvutapa on yksi ja myös kasvupaikka. Vuohenputkella on kourumainen varsi. Siinä on kolme lehdykkää, Suomela kuvaili.

Suomela muistuttaa, että vuohenputkellakin on monia sukulaiskasveja, joista osa on myrkyllisiä – jopa tappavan myrkyllisiä. Marttojen mukaan näköislajeista esimerkiksi hukanputki, myrkkykatko ja myrkkykeiso ovat erittäin myrkyllisiä.

Villiyrttejä ja -vihanneksia poimiessa on syytä ottaa huomioon myös jokaisenoikeudet.

Herkulliset ja edulliset nokkosletut

Testaa nokkoslettuja!MTV

Suomalaiset rakastavat kaupan pinaattilettuja, mutta niiden valmistamista kannattaa ehdottomasti testata itsekkin.

Keväällä ja alkukesästä kannattaa lättyjen raaka-aineeksi kokeilla myös nokkosta! Moni mieltää nokkosen pihamaan polttavaksi riesaksi, vaikka todellisuudessa kasvi on monipuolinen terveyspommi.

Martat muistuttavat, että nokkonen ei maksa kuin keräämisen vaivan, ja siinä on pinaattiin verrattuna monin verroin enemmän ravintoaineita. Esimerkiksi C-vitamiinia siinä on 175–200 milligrammaa per 100 grammaa syötävää kasvinosaa. Pinaatissa vastaava arvo on 45 milligrammaa.

Ruoaksi valmistettaessa nokkoset on hyvä ensin kiehauttaa vähässä vedessä noin 30 sekunnin ajan, ja valuttaa ne hyvin siivilässä. Nokkosia voi käyttää monenlaisiin ruokiin ja leivonnaisiin, keittoihin, munakkaisiin, ohukaisiin, piirakoihin, suolaisiin kekseihin ja sämpylätaikinoihin.

Katso myös: Luonnon oma aarreaitta – miten käyttää villivihanneksia?

8:56 Luonnontuoteneuvoja Maija Suomela antoi vinkit villiyrttien käyttöön.